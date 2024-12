ChatGPT débarque dans WhatsApp… et sur les téléphones fixes

OpenAI a lancé une fonctionnalité permettant de contacter ChatGPT gratuitement par téléphone pour une durée maximale de 15 minutes par mois, via le numéro 1-800-CHATGPT (1-800-242-8478). Ce sera surtout intéressant pour les téléphones fixes, étant donné que les smartphones peuvent télécharger l’application.

Cette nouveauté est disponible pour les utilisateurs aux États-Unis et permet également d’envoyer des messages via WhatsApp à l’échelle mondiale en utilisant le numéro 1-800-242-8478. Le temps de 15 minutes est alloué par numéro de téléphone chaque mois, ce qui offre la possibilité de multiplier les sessions en utilisant plusieurs numéros.

Ce service repose sur l’API en temps réel d’OpenAI et intègre GPT-4 mini pour WhatsApp, via l’API de la plateforme de messagerie. Selon Kevin Weil, directeur produit d’OpenAI, cette fonctionnalité représente une étape importante pour l’introduction de l’intelligence artificielle auprès des utilisateurs novices, en offrant une version simplifiée de ChatGPT, accessible via des canaux familiers et à faible coût. Cependant, les utilisateurs réguliers de ChatGPT, cherchant des fonctionnalités plus complètes et personnalisées, sont invités à continuer d’utiliser l’application pour une expérience plus avancée.

Ce lancement rappelle un service similaire proposé par Google en 2007, le GOOG-411, qui offrait une assistance téléphonique gratuite pour trouver des numéros. Bien que ce service ait été arrêté en 2010, il a été spéculé que Google avait pour but de collecter des échantillons de voix pour améliorer les technologies de reconnaissance vocale. Ce précédent soulève des questions sur les motivations sous-jacentes d’OpenAI, qui pourrait viser à affiner ses modèles de langage tout en rendant l’IA plus accessible.