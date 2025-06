WhatsApp attendra 2026 pour afficher des publicités en Europe

WhatsApp a récemment annoncé l’arrivée de publicités pour la fonction Statut au niveau de l’onglet « Actus», mais ce changement ne touchera pas l’Europe avant 2026. Les autres régions l’auront dès 2025.

Des publicités en 2026 sur WhatsApp en Europe

Meta a dévoilé de nouvelles fonctionnalités pour WhatsApp, incluant des publicités ciblées prévues pour apparaître dans les mois à venir à l’échelle mondiale. Cependant, face aux inquiétudes des organisations de protection des données, notamment concernant l’utilisation des préférences publicitaires et des informations provenant des comptes Facebook et Instagram liés à WhatsApp, le déploiement en Europe se fera plus tard. Le Data Protection Commission (DCP), le régulateur irlandais chargé de faire respecter le règlement général sur la protection des données (RGPD), a été informé que ce modèle publicitaire ne sera pas lancé dans l’UE avant 2026.

« Ce nouveau produit ne sera pas lancé sur le marché européen avant 2026. WhatsApp nous en a informés et nous allons les rencontrer pour discuter davantage des éventuels problèmes », a déclaré le commissaire Des Hogan du DCP. Il a ajouté que le modèle sera examiné avec d’autres autorités européennes de protection des données pour adresser les préoccupations des régulateurs.

Des préoccupations sur la vie privée

Meta insiste sur le fait que les nouvelles fonctionnalités sont conçues « de la manière la plus respectueuse possible de la vie privée », avec un partage de données entre WhatsApp, Instagram et Facebook uniquement pour les utilisateurs ayant explicitement lié leurs comptes. Cependant, cette intégration multi-plateformes a immédiatement suscité des inquiétudes, notamment de la part d’organisations comme NOYB, qui critiquent la consolidation du monopole de Meta sur les réseaux sociaux.

Un porte-parole de WhatsApp a confirmé à Politico que ce modèle publicitaire est une « mise à jour globale » déployée progressivement à l’échelle mondiale. En dehors de l’UE, les publicités dans l’onglet « Actus » utiliseront des données limitées comme la ville, la langue ou les interactions avec les chaînes, sans accéder aux messages privés, appels ou activités de groupe, qui restent chiffrés de bout en bout.

Un historique de tensions avec l’UE

Ce n’est pas la première fois que Meta fait face à des obstacles en Europe. Le DPC a déjà retardé le déploiement de technologies d’intelligence artificielle de Meta en raison de préoccupations similaires. En 2021 et 2023, WhatsApp a écopé d’amendes de 225 millions et 5,5 millions d’euros pour des violations du RGPD, notamment sur la transparence et la base juridique de la collecte de données. Ces antécédents renforcent la vigilance des régulateurs européens.

Le commissaire Dale Sunderland a indiqué que les discussions avec WhatsApp sont encore « à leurs débuts » et qu’il est trop tôt pour identifier des « lignes rouges » potentielles. Le DPC prévoit de collaborer avec d’autres autorités pour évaluer la conformité du modèle publicitaire.