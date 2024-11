Google va cesser de diffuser des publicités politiques en Europe

Google prend la décision de ne plus diffuser de publicités politiques dans les pays de l’Union européenne. Cela fait suite au nouveau règlement, la transparence et le ciblage de la publicité à caractère politique, qui a été adopté par le Parlement européen.

Google estime que la définition de la publicité politique avec le nouveau règlement est trop large et qu’il est difficile d’identifier de manière fiable les contenus qui devraient être restreints à l’échelle des différentes régions de l’Union européenne. Voici ce que déclare la société :

Le futur règlement de l’Union européenne sur la transparence et le ciblage de la publicité à caractère politique (TTPA) introduit malheureusement de nouveaux défis opérationnels significatifs et des incertitudes juridiques pour les annonceurs et les plateformes politiques. Par exemple, le TTPA définit la publicité politique de manière si large qu’elle pourrait couvrir des publicités liées à un éventail extrêmement large de questions qu’il serait difficile d’identifier de manière fiable à l’échelle. Il n’existe pas non plus de données fiables sur les élections locales permettant une identification cohérente et précise de toutes les publicités liées à une élection locale, régionale ou nationale dans l’un des 27 États membres de l’UE. Enfin, il se peut que les principales orientations techniques ne soient finalisées que quelques mois avant l’entrée en vigueur du règlement.

Par conséquent, Google cessera de diffuser des publicités politiques dans l’UE avant l’entrée en vigueur du TTPA en octobre 2025. En outre, les promotions politiques payantes, lorsqu’elles sont considérées comme des publicités politiques au sens du TTPA, ne seront plus autorisées sur YouTube dans l’UE.