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SoftBank investit 75 milliards d’euros en France pour l’IA et les data centers

3 min.
31 Mai. 2026 • 9:30
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SoftBank annonce avoir choisi la France pour investir 75 milliards d’euros, un montant d’investissement record dans le pays qui concernera des data centers pour l’intelligence artificielle. Au départ, cela se présentera avec trois sites dans les Hauts-de-France : Dunkerque (Loon-Plage), Bosquel et Bouchain.

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Un investissement record en France pour l’IA avec SoftBank

Ces trois implantations constituent la première phase d’un engagement annoncé au sommet Choose France 2026, organisé par Emmanuel Macron. SoftBank y engage 45 milliards d’euros pour déployer 3,1 gigawatts (GW) de capacité de calcul d’ici 2031, dans le cadre d’un programme total de 5 GW et 75 milliards d’euros à l’échelle nationale. C’est le plus grand investissement en infrastructure IA jamais réalisé par le groupe en Europe.

« L’IA entre dans une nouvelle ère et les pays qui mettront en place les infrastructures nécessaires à cette transformation façonneront l’avenir de la technologie, de l’industrie et de la société », a déclaré Masayoshi Son, PDG de SoftBank. « SoftBank est fier de prendre cet engagement majeur envers la France. Grâce à ses capacités industrielles, son vivier de talents et son ambition nationale, la France est idéalement placée pour devenir un pôle de premier plan en matière d’infrastructures d’IA en Europe ».

Des partenaires industriels français au cœur du dispositif

Le choix des sites n’est pas anodin. EDF intervient directement sur le centre de données de Bouchain, tandis que Schneider Electric fournit une usine robotisée. Ces deux partenariats ancrent l’investissement dans la filière industrielle française plutôt que dans une logique de simple implantation de capacité étrangère. SoftBank s’appuiera également sur SB Energy et d’autres partenaires stratégiques pour développer l’ensemble des projets.

Roland Lescure, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique de France, met en avant les atouts qui ont orienté ce choix : la fiabilité du réseau électrique français, la disponibilité du foncier industriel, la main-d’œuvre qualifiée et la capacité de l’État à accélérer les procédures administratives pour les projets stratégiques. « Nous sommes fiers de soutenir un investissement qui crée des emplois, renforce notre infrastructure numérique et contribue à notre objectif de souveraineté numérique », a déclaré le ministre.

Les infrastructures déployées répondront à la demande croissante en calcul haute performance des entreprises développant des modèles d’IA, des fournisseurs de services cloud, des grandes entreprises, des institutions publiques et des organismes de recherche. Des sites supplémentaires verront le jour dans d’autres régions de France, sans localisation précisée à ce stade.

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2 commentaires pour cet article :

  • Marvin
    31 Mai. 2026 • 10:27
    C’est quand même cool de voir qu’on peut toujours attirer de gros investissement. Dans la tech en plus !
  • Chowi60
    31 Mai. 2026 • 10:44
    Oui espérons si tout se déroule bien. Exemple, l’usine gigafactory annoncée il y a quelques années pour le site de Dunkerque, avec plan de financement, etc… Aujourd’hui, le projet semble plus que compromis, faute de clients engagés.

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