Le français Mistral AI investit 1,2 milliard d’euros pour des data centers IA en Suède

Mistral AI va investir 1,2 milliard d’euros en Suède pour construire des data centers spécialisés en intelligence artificielle, une opération qui doit augmenter de 50 % ses capacités de calcul lors de la mise en service annoncée pour 2027. Le projet, mené avec l’entreprise suédoise EcoDataCenter, marque une première hors de France pour la société française.

Une expansion hors de France, mais toujours en Europe

L’investissement reprend comme un ensemble cohérent : des data centers dédiés à l’IA, des capacités de calcul avancées et des solutions d’IA localisées. En choisissant la Suède, Mistral AI ajoute une brique industrielle à son dispositif, avec une infrastructure d’IA conçue en dehors de son pays d’origine, à savoir la France.

Ce mouvement s’inscrit aussi dans une trajectoire déjà chiffrée en France. Mistral AI a annoncé l’année dernière une capacité de 40 mégawatt (MW) sur le territoire, avec un tiers déjà opérationnel et un deuxième tiers en cours de déploiement, tout en révélant maintenant une capacité supplémentaire de 23 MW en Suède.

Dans son communiqué, l’entreprise relie explicitement ce projet à un discours de souveraineté. Mistral AI affirme que « cette initiative constitue une étape majeure vers l’indépendance technologique de l’Europe » et veut proposer une « solution d’IA intégralement européenne », de la conception des modèles jusqu’au traitement des données.

L’infrastructure suédoise est pensée comme un accélérateur de capacité plutôt qu’un simple site d’hébergement. L’objectif annoncé (+50 % de capacités de calcul) fixe une logique d’échelle, avec une date de mise en service projetée en 2027.

Pour comprendre ce que cela représente dans le plan d’ensemble, Mistral AI met sur la table plusieurs repères, entre la base française et l’ajout suédois, et associe l’annonce à des ressources de calcul avancées et à des solutions localisées. Cette combinaison suggère une montée en puissance technique tout en adaptant l’offre au contexte européen.

La souveraineté est mise en avant

Mistral AI place l’annonce dans un contexte où la souveraineté technologique européenne occupe le débat public. L’entreprise est le seul acteur européen qui tente de rester dans la course aux grands modèles d’IA face à OpenAI (ChatGPT), Anthropic (Claude) et Google (Gemini), malgré un décalage d’investissements et de valorisation.

En parallèle, la société revendique un rythme de développement rare pour une entreprise de la tech française et se positionne davantage sur le marché des entreprises que sur le grand public. Son dirigeant, Arthur Mensch, indique qu’elle devrait dépasser un milliard d’euros de revenus d’ici la fin de l’année.

Cette dynamique s’appuie aussi sur une levée de fonds récente. En septembre, Mistral AI a bouclé un tour à 1,7 milliard d’euros, une opération qui a quasiment doublé sa valorisation pour l’établir à 11,7 milliards d’euros.