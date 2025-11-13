TENDANCES
Hors-Sujet

IA : Anthropic (Claude) va investir 50 milliards de dollars dans des data centers

13 Nov. 2025 • 14:10
Anthropic, le créateur du chatbot Claude, passe à la vitesse supérieure dans la course à l’intelligence artificielle. La société a annoncé un partenariat de 50 milliards de dollars avec le fournisseur Fluidstack pour avoir ses propres data centers aux États-Unis. Un investissement stratégique destiné à sécuriser sa puissance de calcul, mais qui révèle aussi l’échelle vertigineuse de la compétition.

Claude Logo

Une infrastructure sur mesure pour Claude et Anthropic

Les futurs data centers, qui seront implantés au Texas et à New York et mis en service courant 2026, seront « construits sur mesure pour Anthropic avec un accent sur la maximisation de l’efficacité ». Pour Dario Amodei, patron et co-fondateur d’Anthropic, cet effort est indispensable : « Réaliser le potentiel [d’une IA] nécessite une infrastructure qui peut soutenir un développement continu à la pointe ».

Jusqu’à présent, Anthropic s’appuyait sur ses partenariats cloud avec Google et Amazon pour la puissance de calcul. Cet investissement marque donc un tournant, l’entreprise cherchant désormais à maîtriser son infrastructure pour optimiser ses charges de travail. Cette dépense massive s’inscrirait d’ailleurs dans des prévisions de revenus internes atteignant 70 milliards de dollars d’ici 2028.

Si le chiffre de 50 milliards de dollars peut paraître énorme, il est pourtant éclipsé par les projets pharaoniques des concurrents. Meta a déjà engagé 600 milliards de dollars dans ses data centers pour les trois prochaines années, tandis que le projet Stargate mené par OpenAI, SoftBank et Oracle atteint les 500 milliards. Cette frénésie de dépenses, qui alimente les craintes d’une bulle spéculative autour de l’IA, démontre que même une somme aussi énorme est devenue le ticket d’entrée pour rester compétitif au plus haut niveau.

Fluidstack, le nouveau partenaire IA des géants

Ce contrat marque également une victoire majeure pour Fluidstack. Cette jeune entreprise néocloud fondée en 2017 s’est imposée comme un fournisseur de choix dans le boom de l’IA. Elle a récemment été choisie comme partenaire principal d’un projet d’IA à 11 milliards de dollars soutenu par le gouvernement français et compte déjà parmi ses clients Meta et la société française Mistral. Le fait d’avoir été l’un des premiers à recevoir les puces TPU personnalisées de Google a achevé d’asseoir sa crédibilité. Son alliance avec Anthropic confirme son statut de nouvel acteur incontournable de l’infrastructure de l’IA.

