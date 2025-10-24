IA et cloud : Google et Anthropic annoncent un accord de plusieurs dizaines de milliards de dollars

Anthropic vient d’officialiser un partenariat majeur avec Google de l’ordre de plusieurs dizaines de milliards de dollars, lui garantissant l’accès à 1 million de Tensor Processing Units (TPU). Cette alliance stratégique témoigne de l’approche de la société derrière le chatbot Claude qui mise sur la diversification technologique pour conquérir le marché de l’intelligence artificielle.

Un engagement important pour plus d’un gigawatt de puissance IA

Le partenariat entre Anthropic et Google Cloud représente le plus important déploiement de TPU jamais engagé par l’entreprise d’intelligence artificielle. Avec une capacité de calcul dépassant le gigawatt prévue pour 2026, cette infrastructure permettra à Anthropic de répondre à une demande croissante. Les spécialistes du secteur évaluent le coût d’un data center de cette envergure à environ 50 milliards de dollars, les puces représentant à elles seules 35 milliards.

Cette expansion s’avère nécessaire face à la croissance explosive de la clientèle d’Anthropic. L’entreprise dessert désormais plus de 300 000 clients professionnels et ses comptes entreprises dépensant plus de 100 000 dollars annuellement ont été multipliés par sept en seulement un an. Face à cette demande, un seul fournisseur cloud ne suffit plus.

Pourquoi Anthropic diversifie ses architectures de calcul IA

Contrairement aux concurrents privilégiant des partenariats exclusifs, Anthropic adopte une stratégie de répartition des risques technologiques. L’entreprise combine désormais trois architectures distinctes : les TPU Google, les puces Amazon Trainium et les GPU de Nvidia. Cette diversification couvre trois fournisseurs cloud différents et trois approches fondamentalement distinctes d’accélération des charges de travail en intelligence artificielle.

Les TPU de septième génération, baptisés Ironwood, excellent dans certains types de calculs matriciels spécifiques aux modèles d’IA. Les puces Trainium d’Amazon bénéficient d’une intégration technique approfondie avec les équipes de recherche d’Anthropic. Les GPU Nvidia offrent quant à eux une maturité logicielle inégalée, un écosystème vaste et une fiabilité éprouvée à grande échelle.

Bien que Google soit au programme de la prochaine phase d’expansion d’Anthropic en matière de capacité de calcul, Amazon Web Services (AWS) demeure le partenaire le plus profondément ancré. AWS a injecté 8 milliards de dollars dans Anthropic, soit plus du double des 3 milliards de dollars confirmés de Google en participation au capital.

Cette architecture multi-partenaires protège Anthropic contre les ruptures d’approvisionnement futures, l’obsolescence technologique ou une dépendance excessive envers un seul fournisseur. Krishna Rao, directeur financier d’Anthropic, souligne qu’« Anthropic et Google ont un partenariat de longue date et cette dernière expansion nous aidera à continuer à développer la puissance de calcul dont nous avons besoin pour définir la frontière de l’IA ».

Google valide sa stratégie de TPU face aux GPU dominants

Pour Google, ce partenariat constitue une validation concrète de sa stratégie des TPU et fournit un client pour son nouveau matériel de septième génération. Google investit massivement pour démontrer que les TPU offrent des ratios prix-performance compétitifs face aux GPU de Nvidia et autres, particulièrement pour les opérations mathématiques spécifiques qu’exploitent les modèles d’IA.

Anthropic maintient parallèlement son engagement sur le Projet Rainier avec Amazon, un cluster de calcul massif regroupant des centaines de milliers de puces IA réparties sur plusieurs data centers. L’entreprise prévoit d’accroître encore ses capacités dans les mois à venir.

Fondée par d’anciens chercheurs d’OpenAI, Anthropic a délibérément adopté une philosophie plus mesurée et méthodique que ses concurrents. Alors qu’OpenAI annonce des projets comme Stargate visant 33 gigawatts, Anthropic privilégie l’efficacité opérationnelle et la diversification. Cette stratégie ciblée sur le marché entreprise permet à la société de consolider sa position sans dépendre d’un seul écosystème technologique ou financier.