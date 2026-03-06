Epic Games et Google mettent fin à leur conflit : Tim Sweeney promet d’arrêter ses critiques jusqu’en 2032

Après plusieurs années d’affrontements judiciaires et médiatiques, Epic Games et Google ont finalement trouvé un terrain d’entente concernant les règles du Google Play Store. Le nouvel accord marque une trêve notable dans l’une des batailles les plus suivies de l’industrie technologique autour des boutiques d’applications et des commissions imposées aux développeurs.

Dans le cadre de ce règlement, le CEO d’Epic Games, Tim Sweeney, s’engage à cesser publiquement ses attaques contre les politiques de distribution d’applications de Google et à soutenir les changements que le géant de la technologie prévoit d’introduire sur Android.

Une guerre juridique lancée autour de Fortnite

Le conflit entre les deux entreprises remonte à 2020, lorsque le jeu phénomène Fortnite a été retiré de l’App Store d’Apple et du Play Store de Google. Epic avait alors introduit un système de paiement direct permettant aux joueurs d’éviter les commissions prélevées par les plateformes.

Cette décision avait déclenché une série de poursuites judiciaires accusant les deux groupes d’exercer un contrôle monopolistique sur la distribution d’applications mobiles.

Google accepte d’ouvrir davantage Android

Plus de choix pour les développeurs et les utilisateurs

Le règlement prévoit plusieurs évolutions importantes pour l’écosystème Android. Google prévoit notamment de faciliter l’installation de boutiques d’applications alternatives et d’élargir les options de paiement disponibles pour les développeurs. Google a aussi profondément revu ses barèmes de commission.

Tim Sweeney a salué ces changements dans un message publié en ligne, affirmant que « Google ouvre complètement Android avec un support solide pour les boutiques concurrentes et les systèmes de paiement alternatifs ».

Un accord qui s’étend jusqu’en 2032

Selon les termes du compromis, Epic renonce également à lancer de nouvelles actions judiciaires contre Google concernant les règles du Play Store pendant la durée de l’accord. Ce cadre contractuel resterait en vigueur jusqu’en 2032.

Epic précise toutefois que la critique de Google reste possible sur d’autres sujets ne relevant pas directement des dispositions de ce règlement.

Cette détente marque un tournant majeur dans la bataille autour des plateformes numériques. Elle pourrait aussi redéfinir l’équilibre entre les géants technologiques et les développeurs indépendants, alors que les règles de distribution des applications continuent d’évoluer dans le monde entier.