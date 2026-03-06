TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones Epic Games et Google mettent fin à leur conflit : Tim Sweeney promet d’arrêter ses critiques jusqu’en 2032
Smartphones

Epic Games et Google mettent fin à leur conflit : Tim Sweeney promet d’arrêter ses critiques jusqu’en 2032

3 min.
6 Mar. 2026 • 10:26
0

Après plusieurs années d’affrontements judiciaires et médiatiques, Epic Games et Google ont finalement trouvé un terrain d’entente concernant les règles du Google Play Store. Le nouvel accord marque une trêve notable dans l’une des batailles les plus suivies de l’industrie technologique autour des boutiques d’applications et des commissions imposées aux développeurs.

Dans le cadre de ce règlement, le CEO d’Epic Games, Tim Sweeney, s’engage à cesser publiquement ses attaques contre les politiques de distribution d’applications de Google et à soutenir les changements que le géant de la technologie prévoit d’introduire sur Android.

Une guerre juridique lancée autour de Fortnite

Le conflit entre les deux entreprises remonte à 2020, lorsque le jeu phénomène Fortnite a été retiré de l’App Store d’Apple et du Play Store de Google. Epic avait alors introduit un système de paiement direct permettant aux joueurs d’éviter les commissions prélevées par les plateformes.

Tim Sweeney

Cette décision avait déclenché une série de poursuites judiciaires accusant les deux groupes d’exercer un contrôle monopolistique sur la distribution d’applications mobiles.

Google accepte d’ouvrir davantage Android

Plus de choix pour les développeurs et les utilisateurs

Le règlement prévoit plusieurs évolutions importantes pour l’écosystème Android. Google prévoit notamment de faciliter l’installation de boutiques d’applications alternatives et d’élargir les options de paiement disponibles pour les développeurs. Google a aussi profondément revu ses barèmes de commission.

Epic Games Store Mobile

Tim Sweeney a salué ces changements dans un message publié en ligne, affirmant que « Google ouvre complètement Android avec un support solide pour les boutiques concurrentes et les systèmes de paiement alternatifs ».

Un accord qui s’étend jusqu’en 2032

Selon les termes du compromis, Epic renonce également à lancer de nouvelles actions judiciaires contre Google concernant les règles du Play Store pendant la durée de l’accord. Ce cadre contractuel resterait en vigueur jusqu’en 2032.

Epic précise toutefois que la critique de Google reste possible sur d’autres sujets ne relevant pas directement des dispositions de ce règlement.

Cette détente marque un tournant majeur dans la bataille autour des plateformes numériques. Elle pourrait aussi redéfinir l’équilibre entre les géants technologiques et les développeurs indépendants, alors que les règles de distribution des applications continuent d’évoluer dans le monde entier.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Google Logo Mobiles / Tablettes

Google et Epic Games ont un accord secret de 800 millions de dollars

Google Play Store Actu OS

L’Epic Games Store va arriver sur le Play Store après la défaite de Google

Google Play Store Actu OS

Android et Play Store : Google et Epic Games présentent un accord pour régler leur litige

Epic Games Store Launcher Logiciels

Le launcher d’Epic Games « est nul » et c’est… Epic Games qui le dit

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

charge ultra rapide FLASH byd

Recharge ultra-rapide : BYD accélère avec sa technologie Flash Charging et vise la fin de l’attente à la borne

6 Mar. 2026 • 11:11
0 Energie

BYD passe à la vitesse supérieure sur la recharge des voitures électriques. Le constructeur chinois, devenu incontournable sur le...

WhatsApp Icone Logo

WhatsApp rétablit ChatGPT et les autres chabots IA après la menace de l’Europe

6 Mar. 2026 • 9:34
0 Internet

Meta a annoncé réintégrer les chatbots d’intelligence artificielle concurrents, dont ChatGPT, sur WhatsApp en Europe pour les...

Xbox Series S et Xbox Series X et Manette Officiel

Microsoft officialise Xbox Project Helix, sa prochaine console hybride

5 Mar. 2026 • 22:16
1 Jeux vidéo

Asha Sharma, nouvelle patronne de la division gaming chez Microsoft, a confirmé sur le nom de code de la prochaine console Xbox : Project Helix. La...

The Boys

The Boys : un trailer pour la 5ème et dernière saison de la série culte

5 Mar. 2026 • 20:21
0 Geekeries

Après une saison 4 qui remettait les points sur les « i » (de façon parfois un peu trop caricaturales...

ChatGPT OpenAI Logos

GPT-5.4 est disponible : ChatGPT s’améliore avec de nouveaux outils IA

5 Mar. 2026 • 20:09
0 Internet

OpenAI lance GPT-5.4, son modèle d’intelligence artificielle le plus avancé à ce jour, avec une nouveauté structurante :...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’iPad 12 (A18), grand absent des annonces d’Apple cette semaine

L’iPad 12 (A18), grand absent des annonces d’Apple cette semaine

6 Mar. 2026 • 10:00

image de l'article MacBook Pro M5 Max : un nouveau record de performances (benchmarks)

MacBook Pro M5 Max : un nouveau record de performances (benchmarks)

6 Mar. 2026 • 9:13

image de l'article MacBook Neo : les premiers benchmarks dévoilent ses performances

MacBook Neo : les premiers benchmarks dévoilent ses performances

6 Mar. 2026 • 8:40

image de l'article Apple retire le Mac Studio avec 512 Go de RAM en pleine pénurie de mémoire

Apple retire le Mac Studio avec 512 Go de RAM en pleine pénurie de mémoire

5 Mar. 2026 • 22:39

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site