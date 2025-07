L’Epic Games Store va arriver sur le Play Store après la défaite de Google

La Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit a confirmé aujourd’hui une décision obligeant Google à revoir les politiques du Play Store sur Android, dans le cadre d’un litige antitrust initié par Epic Games, le créateur de Fortnite.

Une victoire pour Epic Games

Le jugement, rendu à l’unanimité, contraint Google à lever les restrictions empêchant les développeurs d’applications de créer des boutiques alternatives ou des systèmes de facturation indépendants. « Il est bien établi que les remèdes antitrust peuvent interdire des pratiques autrement légales pour contrer les activités anticoncurrentielles », a écrit la juge Margaret McKeown. Cette injonction, en attente depuis l’année dernière pendant l’appel, marque une avancée majeure pour Epic Games. Tim Sweeney, patron d’Epic Games, a célébré la décision : « Grâce à ce verdict, l’Epic Games Store pour Android sera bientôt disponible sur le Google Play Store ! Il est déjà accessible mondialement via epicgames.com ».

Google a rapidement réagi, annonçant son intention de faire appel. Lee-Anne Mulholland, responsable des affaires réglementaires, a déclaré à The Verge : « Cette décision nuira gravement à la sécurité des utilisateurs, limitera le choix et freinera l’innovation au cœur de l’écosystème Android. Notre priorité reste de protéger nos utilisateurs, développeurs et partenaires tout en maintenant une plateforme sécurisée ».

Un tournant pour Android

En décembre 2023, un jury avait déjà donné raison à Epic Games, estimant que Google imposait des politiques restrictives et adoptait des pratiques anticoncurrentielles, notamment en payant des fabricants de téléphones et des développeurs pour privilégier le Play Store.

Cette décision, issue d’une ordonnance du juge James Donato en 2024, oblige Google à ouvrir davantage Android aux concurrents. En mettant fin aux barrières imposées aux boutiques et systèmes de paiement tiers, le verdict pourrait transformer le paysage des applications Android, offrant plus de liberté aux développeurs et aux utilisateurs. Alors que Google prépare son prochain recours, l’arrivée de l’Epic Games Store sur le Play Store illustre déjà les premiers effets de cette bataille juridique.