L’Epic Games Store va être préinstallé sur des millions de smartphones Android

L’Epic Games Store va être plus simple d’accès, puisque la boutique de jeux va être préinstallée sur des millions de smartphones Android. Cela fait suite à un partenariat entre Epic Games et l’opérateur Telefónica.

À date, l’Epic Games Store doit être téléchargé et installé manuellement par les utilisateurs que le souhaitent, que ce soit sur Android ou iOS. Mais avec le nouveau partenariat, la boutique d’applications va être préinstallée sur les smartphones Android utilisant le réseau Telefónica en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne et dans les pays d’Amérique latine parlant espagnol.

Les joueurs pourront ainsi télécharger Fortnite, Fall Guys et Rocket League Sideswipe directement depuis l’Epic Games Store, sans devoir télécharger et installer la boutique de jeux. Celle-ci sera automatiquement présente aux côtés du Google Play Store. Epic Games assure au passage que d’autres jeux arriveront à l’avenir, mais il n’y a pas d’informations sur les titres ni sur les dates de sortie.

En décembre 2023, un jury fédéral a donné raison à Epic Games dans l’affaire Epic v. Google, estimant que Google avait transformé sa boutique d’applications Play Store et son service de facturation sur Android en un monopole illégal. Epic Games avait initialement intenté une action en justice en 2020, estimant que Google avait « bloqué » ou « soudoyé » les fabricants de téléphones et les opérateurs pour empêcher que des jeux comme Fortnite et d’autres magasins d’applications ne soient préinstallés sur les téléphones.