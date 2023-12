Epic Games remporte son procès face à Google, accusé de monopole illégal avec le Play Store

Epic Games a remporté une victoire majeure contre Google grâce à un jury convaincu que le géant des technologies abuse de son monopole sur le marché des applications mobiles avec le Play Store sur Android.

Importante victoire pour Epic Games

Après quatre semaines de témoignages, le jury a donné raison à Epic Games sur tous les chefs d’accusation : Google détient bien selon eux un monopole sur le marché de la distribution d’applications sur Android et sur celui des services de paiement dans les applications.

Les membres du jury estiment que Google a agi de manière anticoncurrentielle sur ces marchés, qu’Epic a subi un préjudice du fait de ce comportement et que le lien entre le Google Play Store et son service de paiement est illégal.

« Le verdict rendu aujourd’hui constitue une victoire pour tous les développeurs d’applications et les consommateurs du monde entier », a déclaré Epic Games dans un communiqué. Google « abuse de son monopole pour soutirer des frais exorbitants, étouffer la concurrence et réduire l’innovation », a encore assené le créateur de Fortnite.

Contrairement à Apple, Google autorise des boutiques d’applications tierces à s’installer sur Android (grâce au sideloading). Mais selon Epic Games, c’est une illusion et Android n’est guère plus ouvert qu’iOS. « Seuls 3% des téléphones sous Android aux États-Unis ont réussi à télécharger une autre boutique d’applications sur le Web », a noté Gary Bornstein, avocat d’Epic Games, lors de son argumentaire final.

Il a surtout reproché à Google d’abuser de son pouvoir pour conclure des contrats avec différentes entreprises afin de verrouiller son emprise sur le marché de la distribution des applications.

Google conteste la décision

Sans surprise, Google n’apprécie pas la décision du jury et va la contester. Wilson White, un vice-président de Google, a déclaré :

Nous avons l’intention de contester le verdict. Android et le Google Play Store offrent plus de choix et d’ouverture que toute autre plateforme mobile majeure. Le procès a clairement montré que nous sommes en concurrence féroce avec Apple et son App Store, ainsi qu’avec les boutiques d’applications sur les appareils Android et les consoles de jeux. Nous continuerons à défendre le modèle commercial d’Android et nous restons profondément attachés à nos utilisateurs, à nos partenaires et à l’écosystème Android au sens large.

Epic Games a porté plainte contre Google pour la première fois en août 2020. Cela s’est produit après que le groupe a lancé son propre système de paiement dans Fortnite, ce qui allait à l’encontre des politiques du Google Play Store. Epic Games a intenté un procès similaire à Apple en 2020. Toutefois, à l’issue du procès et des appels qui ont suivi, Apple a remporté la majeure partie de l’affaire.

Epic Games reproche à Apple et Google, via Android et iOS, d’imposer aux développeurs d’applications l’utilisation de leurs plateformes de téléchargement (le Play Store et l’App Store), ainsi que leurs systèmes de paiement, et de leur faire payer des commissions trop élevées (30%).