TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Le launcher d’Epic Games « est nul » et c’est… Epic Games qui le dit
Logiciels

Le launcher d’Epic Games « est nul » et c’est… Epic Games qui le dit

2 min.
4 Fév. 2026 • 22:41
0

Le vice-président de l’Epic Games Store, Steven Allison, reconnaît sans détour les défauts de sa plateforme : le launcher manque cruellement de réactivité. Dans une interview accordée à Eurogamer, le dirigeant promet que l’expérience utilisateur va changer radicalement grâce à une refonte technique complète prévue aux alentours de mai ou juin.

Epic Games Store Launcher

Cette prise de conscience intervient alors que la comparaison avec les concurrents directs (notamment Steam, bien que non nommé explicitement) dessert souvent la boutique d’Epic Games. Steven Allison ne mâche pas ses mots : « Le launcher est nul. Appelons un chat un chat. Il est vraiment lent ». Le problème identifié réside dans l’architecture actuelle qui sollicite les serveurs d’Epic Games à chaque clic pour rafraîchir l’affichage. Selon la connexion de l’utilisateur, ce processus engendre des délais de plusieurs secondes jugés inacceptables par l’éditeur de Fortnite.

Un launcher Epic Games amélioré en approche

Pour corriger ce tir, les équipes d’Epic Games ont entamé un gros chantier à la fin de l’année dernière. L’objectif n’est pas une simple mise à jour de surface, mais bien de « retirer les entrailles pour en mettre de nouvelles », selon la métaphore imagée de Steven Allison. L’ambition est simple : que les joueurs soient surpris par la fluidité retrouvée et constatent que l’application « ne craint plus autant ».

Cette refonte de l’architecture sous-jacente s’inscrit dans une stratégie plus large d’amélioration sociale. En plus de la vitesse d’exécution, Epic Games a confirmé plus tôt cette semaine travailler sur plusieurs éléments :

  • La création d’espaces communautaires au sein de la boutique.
  • L’amélioration des discussions multiplateformes (avatars, profils de joueurs et messagerie privée).
  • L’intégration du chat vocal et des groupes indépendants du jeu au deuxième trimestre.

Ces capacités sociales seront par ailleurs étendues aux Epic Online Services, permettant aux développeurs tiers d’intégrer la messagerie dans leurs propres jeux plus tard cette année.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Google Play Store Actu OS

L’Epic Games Store va arriver sur le Play Store après la défaite de Google

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Spotify Apercu Paroles

Spotify améliore les paroles avec la traduction, un mode hors ligne et l’aperçu

4 Fév. 2026 • 21:08
0 Internet

Spotify annonce trois nouveautés pour améliorer l’interaction avec les paroles de chansons. Le service de streaming active dès...

Google Pixel 10a Arriere Bouttons

Google dévoile le Pixel 10a avec la date des précommandes

4 Fév. 2026 • 19:53
2 Mobiles / Tablettes

Google a officialisé aujourd’hui le Pixel 10a via un teaser vidéo axé sur l’esthétique. Le smartphone...

Tinder Icone Logo

Chemistry : Tinder mise sur l’IA pour lutter contre la « fatigue » du swipe

4 Fév. 2026 • 19:51
0 Mobiles / Tablettes

Tinder déploie une nouvelle fonctionnalité dopée à l’intelligence artificielle. Baptisée Chemistry, cette IA a...

Nintendo Switch 2 Joy-Con Magnetique

Un Nintendo Direct aura lieu demain pour les jeux Switch 2

4 Fév. 2026 • 18:26
0 Jeux vidéo

Nintendo donne rendez-vous aux joueurs dès demain, jeudi 5 février, pour un Nintendo Direct, le premier de 2026. Le programme,...

Europe Jupiter

Europe : la Lune de Jupiter, pourrait avoir une couche de glace trop épaisse pour abriter la vie

4 Fév. 2026 • 17:26
0 Science

Europe, le satellite glacé de Jupiter, fascine depuis longtemps les scientifiques par son immense océan souterrain, potentiellement...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Release candidate pour iOS 26.3, macOS 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 et visionOS 26.3

Release candidate pour iOS 26.3, macOS 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 et visionOS 26.3

4 Feb. 2026 • 20:14

image de l'article Studio Display 2 : 90 Hz et non 120 Hz pour l’écran d’Apple ?

Studio Display 2 : 90 Hz et non 120 Hz pour l’écran d’Apple ?

4 Feb. 2026 • 19:19

image de l'article iOS 26.2.1 cause des bugs sur iPhone pour certains utilisateurs

iOS 26.2.1 cause des bugs sur iPhone pour certains utilisateurs

4 Feb. 2026 • 18:02

image de l'article Refurb : Apple vend des iPhone 16 et 16 Pro reconditionnés

Refurb : Apple vend des iPhone 16 et 16 Pro reconditionnés

4 Feb. 2026 • 17:14

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site