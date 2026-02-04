Le vice-président de l’Epic Games Store, Steven Allison, reconnaît sans détour les défauts de sa plateforme : le launcher manque cruellement de réactivité. Dans une interview accordée à Eurogamer, le dirigeant promet que l’expérience utilisateur va changer radicalement grâce à une refonte technique complète prévue aux alentours de mai ou juin.

Cette prise de conscience intervient alors que la comparaison avec les concurrents directs (notamment Steam, bien que non nommé explicitement) dessert souvent la boutique d’Epic Games. Steven Allison ne mâche pas ses mots : « Le launcher est nul. Appelons un chat un chat. Il est vraiment lent ». Le problème identifié réside dans l’architecture actuelle qui sollicite les serveurs d’Epic Games à chaque clic pour rafraîchir l’affichage. Selon la connexion de l’utilisateur, ce processus engendre des délais de plusieurs secondes jugés inacceptables par l’éditeur de Fortnite.

Un launcher Epic Games amélioré en approche

Pour corriger ce tir, les équipes d’Epic Games ont entamé un gros chantier à la fin de l’année dernière. L’objectif n’est pas une simple mise à jour de surface, mais bien de « retirer les entrailles pour en mettre de nouvelles », selon la métaphore imagée de Steven Allison. L’ambition est simple : que les joueurs soient surpris par la fluidité retrouvée et constatent que l’application « ne craint plus autant ».

Cette refonte de l’architecture sous-jacente s’inscrit dans une stratégie plus large d’amélioration sociale. En plus de la vitesse d’exécution, Epic Games a confirmé plus tôt cette semaine travailler sur plusieurs éléments :

La création d’espaces communautaires au sein de la boutique.

L’amélioration des discussions multiplateformes (avatars, profils de joueurs et messagerie privée).

L’intégration du chat vocal et des groupes indépendants du jeu au deuxième trimestre.

Ces capacités sociales seront par ailleurs étendues aux Epic Online Services, permettant aux développeurs tiers d’intégrer la messagerie dans leurs propres jeux plus tard cette année.