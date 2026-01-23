TENDANCES
KultureGeek Smartphones Google et Epic Games ont un accord secret de 800 millions de dollars
Smartphones

Google et Epic Games ont un accord secret de 800 millions de dollars

3 min.
23 Jan. 2026 • 20:56
0

Google et Epic Games ont stupéfié le monde de la tech avec un partenariat confidentiel, mettant un terme inattendu à des années de batailles antitrust acharnées. L’information est apparue lors d’une audience judiciaire cette semaine à San Francisco, exposant un accord stratégique de six ans de 800 millions de dollars entre les deux sociétés.

Google Logo

Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, a laissé entendre sur X (ex-Twitter) que des « détails épicés » émergeraient de l’audience de règlement, mais l’ampleur de la collaboration a pris tout le monde de court. Selon The Verge, ce pacte de 800 millions d’euros transforme l’éditeur de Fortnite en un partenaire Android de premier plan, bien loin de la posture d’adversaire adoptée depuis le début du conflit en 2020. Selon les documents judiciaires, il ne s’agit pas d’une simple trêve, mais d’un « engagement marketing conjoint » doublé d’une collaboration sur le « développement de produits ».

Les termes de l’entente stipulent qu’Epic Games dépensera environ 800 millions de dollars sur six ans en services Google. En contrepartie, le géant de la recherche exploitera la puissante technologie de l’Unreal Engine d’Epic Games et s’engage à promouvoir plus largement Fortnite et les autres produits de l’éditeur sur Android.

Cette alliance marque un tournant radical après cinq ans de lutte sur la distribution et la monétisation des applications. Le conflit avait débuté par une plainte d’Epic Games accusant Google de monopole via son Play Store et son système de facturation. En 2023, un jury avait donné raison à l’éditeur de jeux vidéo, une décision confirmée en appel qui avait contraint Google à revoir ses politiques et à envisager l’ouverture aux boutiques tierces.

Le juge s’interroge sur l’impact de cet accord

L’annonce a suscité le scepticisme immédiat du juge James Donato lors de l’audience. Le magistrat a ouvertement questionné si ce partenariat n’avait pas affaibli la position d’Epic Games dans le dossier antitrust. La crainte est que les intérêts commerciaux privés de l’éditeur aient limité la pression pour obtenir des réformes bénéficiant à l’ensemble des développeurs d’applications Android.

Cette interrogation est cruciale car la proposition de règlement initiale prévoyait des changements majeurs, tels que la baisse des commissions et la facilitation de l’installation de magasins d’applications alternatifs. Si le retour de Fortnite sur Android est une conséquence directe, la véritable question reste de savoir si cet accord modifiera réellement l’écosystème mobile ou s’il ne fera que renforcer Google en s’adjoignant Epic Games comme partenaire privilégié.

