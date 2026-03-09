TENDANCES
KultureGeek Culture Geek Super Mario Galaxy le film : voici la bande-annonce finale
Culture Geek

Super Mario Galaxy le film : voici la bande-annonce finale

2 min.
9 Mar. 2026 • 22:26
0

Nintendo et Illumination diffusent aujourd’hui la bande-annonce finale de Super Mario Galaxy le film. Le premier trailer avait été dévoilé en novembre et le deuxième est arrivé en janvier. Aujourd’hui, nous avons le droit à l’ultime version lors du Nintendo Direct.

Super Mario Galaxy Le Film

Ultime trailer pour Super Mario Galaxy le film

La précédente bande-annonce avait été l’occasion de confirmer la présence de Yoshi. Avec le trailer du jour, Nintendo annonce l’arrivée du personnage Wart avec la voix de Luis Guzmán et de la reine des abeilles avec la voix de Issa Rae. Il n’y a pas encore d’informations sur le casting vocal français pour ces deux personnages.

Super Mario Galaxy le film est basé sur le jeu Super Mario Galaxy, sorti à l’origine sur Nintendo Wii en 2007. Il est considéré comme l’un des meilleurs jeux de plateforme Mario. Bien que les détails de l’intrigue du film restent vagues, le jeu mettait en scène le célèbre plombier traversant le cosmos dans le but de collecter suffisamment d’étoiles de puissance pour permettre à son vaisseau de voyager jusqu’au centre de l’univers, où le maléfique Bowser avait emprisonné la princesse Peach.

Super Mario Galaxy le film sortira le 1er avril au cinéma. Pour rappel, le précédent long-métrage, à savoir Super Mario Bros le film, a été un véritable succès au box-office avec plus de 1,3 milliard de dollars.

