YggTorrent piraté : le site de torrents justifie sa fermeture (YGGLeak)

Après avoir seulement indiqué « Fermeture définitive », YggTorrent, le plus gros sites de torrents francophone, prend la parole et explique sa décision qui fait suite à un énorme piratage baptisé YGGLeak. Un hacker a été en mesure de prendre le contrôle total de l’infrastructure et a exfiltré toutes les données, avant de tout effacer.

YggTorrent prend la parole sur sa fermeture

YggTorrent indique :

Le 3 mars 2026 au soir, un groupe malveillant a attaqué volontairement notre infrastructure. Un serveur secondaire de préproduction, distinct du système principal, a été compromis. Une escalade de privilèges a permis la suppression puis l’exfiltration de la base de données. Des portefeuilles crypto destinés uniquement au financement des serveurs, représentant plusieurs dizaines de milliers d’euros, ont également été dérobés (un détail que certains choisiront d’ignorer). Les mots de passe présents dans la base étaient hachés et salés, ce qui signifie qu’ils n’étaient pas stockés en clair et qu’ils bénéficiaient d’une protection cryptographique empêchant leur lecture directe.

L’équipe de YggTorrent note qu’il s’agissait d’une « attaque pensée, préparée et exécutée pour faire disparaître », parlant d’un « acte volontaire, mené avec l’intention claire de nuire ».

Le hacker responsable du leak de YggTorrent a pour pseudo Gr0lum. Il avait assuré avoir supprimé toutes les données. L’équipe de YggTorrent indique avoir des sauvegardes, ce qui permettrait techniquement de relancer le site. « Mais continuer dans un climat d’acharnement permanent ne correspond plus à l’esprit qui nous animait. Nous refusons de vous entraîner dans une succession d’attaques, de tensions et d’incertitudes. Revenir pour repartir sous la menace constante n’aurait plus de sens ».

Le groupe continue : « Cette décision est difficile. Elle marque la fin d’une époque. Mais elle est prise avec lucidité et responsabilité ».

Attention aux futures arnaques et faux sites

Le message invite les utilisateurs à modifier leur mot de passe sur les autres sites, à activer l’authentification à deux facteurs lorsque cela est possible, ainsi qu’à faire attention aux potentielles arnaques à venir. « Dans les jours et semaines à venir, certaines personnes tenteront peut-être d’utiliser notre nom. D’autres diffuseront possiblement des informations incomplètes, exagérées ou manipulées. Ne cédez ni à la panique, ni à la précipitation. Protégez-vous avant tout ».

Ironiquement, YggTorrent, un site pirate pour télécharger des films, séries et d’autres contenus, indique maintenant : « Le paysage du divertissement a profondément évolué. L’offre légale est aujourd’hui plus accessible, plus riche et plus stable qu’elle ne l’a jamais été ». Avant d’ajouter : « Elle permet d’éviter les risques que des plateformes non officielles finissent presque toujours par rencontrer ».

Le message de YggTorrent se termine en indiquant :