Arduino Ventuno Q : Qualcomm dévoile une carte microcontrôleur taillée pour la robotique et l’IA embarquée

Qualcomm accélère la cadence sur l’ »edge computing » avec une nouvelle carte microcontrôleur destinée aux créateurs de robots et d’applications d’IA hors ligne. Baptisée Arduino Ventuno Q, cette machine au format « single-board computer » combine un processeur Qualcomm orienté IA et un microcontrôleur temps réel, le tout avec une promesse claire, soit faire tourner des modèles d’intelligence artificielle directement sur l’appareil, sans dépendre du cloud.

Une architecture hybride pour le “physical AI”

Le Ventuno Q s’appuie sur un processeur Qualcomm Dragonwing IQ8 associé à un microcontrôleur STM32H5 conçu pour les tâches à faible latence. Cette combinaison vise à séparer le calcul intensif (vision, IA, traitement) du contrôle déterministe (capteurs, moteurs), un point crucial en robotique.

Côté puissance, la carte embarque 16 Go de RAM LPDDR5 et 64 Go de stockage eMMC, avec un emplacement M.2 NVMe Gen4 pour étendre la capacité. La connectivité est à la hauteur des usages terrain : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Ethernet 2,5 Gb/s et prise en charge de caméras USB.

Des modèles IA pré-entraînés, utilisables hors ligne

LLM, vision et reconnaissance vocale intégrés

Arduino met en avant son environnement Arduino App Lab, qui fournit des modèles pré-entraînés pour différents cas d’usage : modèles de langage, modèles vision, reconnaissance vocale, détection de gestes, estimation de pose ou suivi d’objets. L’accent est mis sur l’exécution en local, une approche recherchée pour les kiosques intelligents, l’assistance en santé ou l’analyse de flux, là où la latence et la confidentialité comptent.

Une pile robotique complète

Le Ventuno Q vise aussi l’éducation et la recherche, avec un positionnement “tout-en-un” : vision, IA et pilotage moteur sur une seule carte. La disponibilité est annoncée pour le deuxième trimestre 2026, avec un tarif attendu sous les 300 dollars. De quoi attirer les laboratoires, les makers exigeants… et les équipes qui prototypent des robots réellement autonomes.