Hors-Sujet

Qualcomm rachète Arduino pour apporter l’ « Edge AI » à une nouvelle communauté de développeurs

8 Oct. 2025 • 10:45
La firme américaine Qualcomm a annoncé ce mardi 7 octobre l’acquisition de la célèbre plateforme open source Arduino, plateforme utilisée dans le monde entier pour le prototypage électronique et les projets « makers ». Bien que le montant de la transaction n’ait pas été divulgué, Qualcomm assure qu’Arduino conservera son identité, ses outils et sa mission communautaire, tout en tirant parti de l’écosystème technologique du géant des semi-conducteurs. Cette union se fixe pour objectif d’accélérer l’accès des développeurs à des solutions intelligentes embarquées et à l’IA de périphérie (edge AI).

UNO Q, un premier fruit de la collaboration

Parallèlement à l’annonce de ce rachat, Arduino et Qualcomm ont dévoilé UNO Q, une carte de développement hybride qui combine un processeur Qualcomm Dragonwing QRB2210 (exécutant Linux Debian et des modèles d’IA légers) et un microcontrôleur temps réel STM32 pour la gestion fine des capteurs et des moteurs. La carte sera également livrée avec un nouvel environnement de développement baptisé App Lab, capable de gérer à la fois des scripts Python, des sketches Arduino et des modules IA. Proposée à 44 dollars (un tarif raccord avec la philosophie d’accessibilité d’Arduino), l’UNO Q est déjà disponible en précommande.

Qualcomm se renforce dans l’IoT et les solutions embarquées

Cette acquisition s’inscrit clairement dans la stratégie globale de Qualcomm visant à renforcer sa présence dans l’IoT, la robotique et les solutions embarquées. En intégrant Arduino, qui compte tout de même plus de 33 millions d’utilisateurs actifs, Qualcomm entend démocratiser ses technologies de calcul, graphisme et IA auprès d’un public de makers, d’étudiants et d’ingénieurs. Pour Arduino, cette alliance promet des ressources et un soutien industriel de premier ordre tout en préservant le principe de neutralité matérielle sachant que les cartes Arduino continueront à supporter des puces de divers fabricants.

En réunissant la puissance de Qualcomm avec l’ADN communautaire d’Arduino, ce partenariat pourrait donc bien poser les bases d’une nouvelle génération de développements embarqués. Reste à concrétiser ces belles promesses.

