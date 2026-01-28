Figure AI dévoile Helix 02, une IA qui rapproche le robot humanoïde de l’autonomie totale

La startup américaine Figure AI vient de franchir une étape majeure dans l’histoire de la robotique humanoïde. Avec son nouveau modèle d’intelligence artificielle Helix 02, l’entreprise parvient à unifier locomotion, manipulation et équilibre au sein d’un même système neuronal, ouvrant ainsi la voie à des robots capables d’évoluer naturellement dans des environnements complexes et changeants.

Un cerveau unifié pour coordonner tout le corps

Jusqu’ici, les robots devaient souvent alterner entre déplacement et manipulation, au prix de mouvements saccadés et peu naturels. Helix 02 rompt avec cette approche fragmentée grâce à une architecture de type Vision-Language-Action pilotée par un réseau unique. Tous les capteurs — vision, toucher, perception du mouvement — sont ainsi connectés directement aux actionneurs, permettant au robot d’agir de manière fluide et sans interruption entre chaque action.

Une architecture inspirée du mouvement humain

Le système repose sur trois niveaux complémentaires. Le niveau supérieur gère la compréhension du langage et des objectifs, tandis qu’un second niveau traduit la perception en gestes coordonnés. La grande nouveauté réside dans un troisième niveau fonctionnant à très haute fréquence, chargé de l’équilibre et de la stabilité, entraîné à partir de milliers d’heures de données sur le mouvement humain. Résultat : une motricité plus naturelle et une adaptation en temps réel aux contraintes physiques.

Une démonstration concrète dans un environnement réel

Pour illustrer ses avancées, Figure AI a montré son robot effectuer seul une tâche domestique complexe : vider et remplir un lave-vaisselle dans une cuisine. Pendant plusieurs minutes, la machine a enchaîné des dizaines d’actions sans interruption, manipulant des objets fragiles, se déplaçant avec précision et coordonnant ses deux bras dans un espace contraint. Une performance rarement atteinte jusqu’ici par un robot humanoïde autonome.

Vers une dextérité quasi humaine

Helix 02 ouvre également la porte à des manipulations fines, comme dévisser un bouchon, extraire un comprimé ou trier de petits composants métalliques. En combinant vision rapprochée, capteurs tactiles et contrôle corporel global, Figure AI pose les bases d’une autonomie polyvalente, capable de s’adapter aux situations imprévues du monde réel.

Si cette technologie reste pour l’instant cantonnée au laboratoire, elle marque aussi un tournant décisif dans la quête du robot humanoïde utile au quotidien. Helix 02 esquisse ainsi un futur où assistance domestique, logistique et industrie pourraient s’appuyer sur des machines réellement capables d’interagir avec leur environnement de manière fluide et intelligente.