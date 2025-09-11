Ant Group (Alipay) dévoile Robbyant R1, son premier robot humanoïde

Le géant chinois Ant Group, propriétaire de la plateforme de paiement Alipay, a présenté ce mois-ci lors de plusieurs conférences technologiques son premier robot humanoïde baptisé Robbyant R1. Dévoilé notamment à l’IFA 2025 de Berlin, ce robot humanoïde a impressionné le public en parvenant à préparer des plats en direct de façon autonome. Quelques jours plus tard, R1 a également été présenté à la conférence Inclusion 2025 de Shanghai. Autant dire que Ant Group veut vraiment faire savoir qu’il s’aventure sur le nouveau terrain de l’automatisation en combinant intelligence artificielle et robotique.

Selon Ant Group, les capacités « culinaires » du robot ne sont qu’un aperçu des applications envisagées pour R1. L’entreprise, également connue sous le nom de Shanghai Ant Lingbo Technology Co., imagine des usages variés allant de l’accompagnement des patients dans le domaine médical à l’assistance touristique en passant par la restauration. Pour l’instant, aucun prix ni date de lancement n’ont été communiqués, tandis que le robot est exclusivement testé dans des restaurants et des centres communautaires. Malgré un certain scepticisme lié aux performances encore limitées de ce type de machines, Ant rejoint donc des sociétés comme Boston Dynamics ou Tesla dans la course aux robots humanoïdes, un secteur qui enregistre depuis peu des avancées spectaculaires.