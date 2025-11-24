Galaxy S26 : Samsung mettrait à jour Bixby avec l’IA de Perplexity

Si l’on en croit plusieurs fuites concordantes, Samsung prévoit d’intégrer l’intelligence artificielle de Perplexity dans son assistant vocal Bixby. L’objectif serait de donner à Bixby la capacité de gérer des tâches simples de façon autonome tout en déléguant des requêtes plus complexes à Perplexity — un schéma comparable à l’intégration de ChatGPT dans Siri du côté de l’iPhone.

Le nouveau Bixby serait disponible dans le Galaxy S26

Ces améliorations pourraient être dévoilées avec la gamme Galaxy S26 attendue début durant la premier trimestre 2026. Plusieurs sources affirment que la nouvelle version de Bixby utilisera Perplexity comme une “couche supérieure” d’intelligence artificielle, offrant ainsi une compréhension plus poussée et un support conversationnel plus riche dans certains contextes.

A noter que Samsung serait en discussion avec Perplexity de longue date. Des articles publiés plus tôt cette année évoquaient déjà une possible pré-installation de l’IA sur des appareils Galaxy, mais aussi une collaboration entre les deux sociétés pour rendre Bixby plus compétitif face à d’autres assistants numériques. Samsung a de plus lui-même confirmé que Gemini de Google « ne sera pas le seul assistant IA que nous allons intégrer aux Galaxy ».

Vers un Bixby plus intelligent et polyvalent ?

Un partenariat entre Samsung et Perplexity pourrait donner un nouveau souffle à Bixby, largement sous-exploité ces dernières années (à l’instar de Siri d’ailleurs). En combinant la réactivité native de Bixby et la sophistication de Perplexity, Samsung pourrait ainsi disposer d’un assistant beaucoup plus performant et capable de bien meilleures interactions l’utilisateur. Bixby passerait ainsi d’assistant secondaire à un véritable hub d’IA capable d’affronter Siri, Assistant ou Alexa sur leur propre terrain.