TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Galaxy S26 : Samsung mettrait à jour Bixby avec l’IA de Perplexity
Logiciels

Galaxy S26 : Samsung mettrait à jour Bixby avec l’IA de Perplexity

24 Nov. 2025 • 20:00
0

Si l’on en croit plusieurs fuites concordantes, Samsung prévoit d’intégrer l’intelligence artificielle de Perplexity dans son assistant vocal Bixby. L’objectif serait de donner à Bixby la capacité de gérer des tâches simples de façon autonome tout en déléguant des requêtes plus complexes à Perplexity — un schéma comparable à l’intégration de ChatGPT dans Siri du côté de l’iPhone.

Le nouveau Bixby serait disponible dans le Galaxy S26

Ces améliorations pourraient être dévoilées avec la gamme Galaxy S26 attendue début durant la premier trimestre 2026. Plusieurs sources affirment que la nouvelle version de Bixby utilisera Perplexity comme une “couche supérieure” d’intelligence artificielle, offrant ainsi une compréhension plus poussée et un support conversationnel plus riche dans certains contextes.

Bixby

A noter que Samsung serait en discussion avec Perplexity de longue date. Des articles publiés plus tôt cette année évoquaient déjà une possible pré-installation de l’IA sur des appareils Galaxy, mais aussi une collaboration entre les deux sociétés pour rendre Bixby plus compétitif face à d’autres assistants numériques. Samsung a de plus lui-même confirmé que Gemini de Google « ne sera pas le seul assistant IA que nous allons intégrer aux Galaxy ».

Vers un Bixby plus intelligent et polyvalent ?

Un partenariat entre Samsung et Perplexity pourrait donner un nouveau souffle à Bixby, largement sous-exploité ces dernières années (à l’instar de Siri d’ailleurs). En combinant la réactivité native de Bixby et la sophistication de Perplexity, Samsung pourrait ainsi disposer d’un assistant beaucoup plus performant et capable de bien meilleures interactions l’utilisateur.  Bixby passerait ainsi d’assistant secondaire à un véritable hub d’IA capable d’affronter Siri, Assistant ou Alexa sur leur propre terrain.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Intelligence artificielle Mobiles / Tablettes

Samsung et Perplexity signeraient un partenariat pour renforcer les capacités d’IA des Galaxy

Perplexity Comet Navigateur Logiciels

Perplexity lance Comet, son navigateur Internet avec IA

Perplexity Pro Gratuit PayPal Promos

Perplexity Pro est gratuit pendant 1 an grâce à PayPal

Comet Navigateur Application Android Applications

Comet, le navigateur IA de Perplexity, débarque sur Android

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Claude Logo

Claude Opus 4.5 : Anthropic lance son meilleur modèle IA pour coder et plus encore

24 Nov. 2025 • 20:52
0 Internet

Anthropic vient de lancer Claude Opus 4.5, son nouvelle modèle d’intelligence artificielle le plus puissant, conçu pour rivaliser...

ChatGPT Assistant Shopping

ChatGPT ajoute un assistant d’achat IA pour des guides d’achat personnalisés

24 Nov. 2025 • 20:29
0 Internet

OpenAI déploie une fonctionnalité à temps pour le Black Friday et les fêtes de Noël : un assistant d’achat...

Chargeur Port USB-C

L’Europe va imposer le port USB-C sur les chargeurs

24 Nov. 2025 • 19:36
2 Matériel

Après avoir imposé le port USB-C aux smartphones et bientôt aux PC portables, la Commission européenne cible désormais...

Blue Moon MK 1

Blue Origin présente l’atterrisseur Blue Moon MK1 : un grand pas vers la Lune

24 Nov. 2025 • 19:35
0 Science

Artemis nous voilà ! Blue Origin vient de dévoiler sa dernière prouesse technologique, le Blue Moon Mark 1, un atterrisseur cargo de...

Amazon Logo

Amazon annonce investir 50 milliards de dollars pour l’IA

24 Nov. 2025 • 18:00
0 Internet

Amazon officialise un investissement plus qu’important autour de l’intelligence artificielle pour sécuriser l’avenir...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple licencie des dizaines d’employés malgré des revenus records

Apple licencie des dizaines d’employés malgré des revenus records

24 Nov. 2025 • 20:58

image de l'article L’Europe va imposer le port USB-C sur les chargeurs

L’Europe va imposer le port USB-C sur les chargeurs

24 Nov. 2025 • 19:48

image de l'article AirDrop entre iPhone et Android : de nouveaux smartphones vont le supporter

AirDrop entre iPhone et Android : de nouveaux smartphones vont le supporter

24 Nov. 2025 • 18:48

image de l'article iPhone pliable : Apple aurait réussi à avoir l’écran sans pli visible et prépare la production

iPhone pliable : Apple aurait réussi à avoir l’écran sans pli visible et prépare la production

24 Nov. 2025 • 17:17

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site