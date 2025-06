Samsung et Perplexity signeraient un partenariat pour renforcer les capacités d’IA des Galaxy

Les sociétés de l’IA sont décidément très convoitées. Après le mariage de raison entre OpenAI (ChatGPT) et Microsoft, on apprend que Samsung et la startup Perplexity seraient tout proche de signer un partenariat pour renforcer les capacités d’IA des smartphones Galaxy. Plus précisément, les services d’IA et de ChatBot proposés par Perplexity (Perplexity AI) intègreraient nativement les mobiles du géant sud-coréen. Si l’on en croit Bloomberg, des représentants des deux sociétés se seraient tout récemment rencontrés en Corée du Sud afin de conclure un accord de principe spécifiant précisément l’intégration des services d’IA de Perplexity dans les mobiles Galaxy. L’IA de la startup serait ainsi accessible via une app, dans le navigateur de Samsung et même dans Bixby (ChatBot de Samsung).

Cette intégration massive de Perplexity AI dans les appareils Samsung ne se ferait pas sans une lourde contrepartie, en l’occurrence financière : Samsung injecterait des centaines de millions de dollars dans la startup, de quoi consolider encore plus sa valeur (près de 14 milliards de dollars) et lui permettre de continuer à investir face à la concurrence acharnée de Google (Gemini), OpenAI (ChatGPT) et xAI (Grok). A noter que la collaboration entre Perplexity et Samsung pourrait s’étendre à l’avenir d’autres services/apps de Samsung. Bloomberg a aussi interrogé Perplexity concernant la suite de son partenariat (supposé) avec Apple dans ce nouveau contexte… sans obtenir la moindre réponse.