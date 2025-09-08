Perplexity Pro est gratuit pendant 1 an grâce à PayPal

Une offre sympathique est disponible en ce moment : Perplexity Pro est disponible gratuitement pendant un an. La seule condition pour en profiter est d’avoir un compte PayPal. Il y a également une offre similaire avec Bouygues Telecom qui existe depuis plusieurs mois.

Un équivalent de Google, mais boosté à l’IA

Perplexity est un moteur de recherche alimenté par l’intelligence artificielle, pensé pour offrir des réponses à partir de sources variées et actualisées en temps réel. L’outil combine les fonctionnalités d’un chatbot IA et d’un moteur de recherche classique, ce qui permet de générer du contenu, d’explorer en profondeur tout sujet et d’organiser ses recherches via des collections ou des fils de discussion.

Perplexity Pro (20 $/mois ou 200 $/an) est la version premium qui débloque des fonctionnalités avancées et un accès illimité aux recherches approfondies. Les abonnés Pro bénéficient de modèles IA (Sonar, GPT-5, Claude Sonnet 4.0, Gemini 2.5 Pro, etc), d’une analyse intelligente de fichiers (PDF, images, vidéos, etc) et de modes de recherche spécialisés pour traiter des problématiques complexes en plusieurs étapes. Perplexity Pro inclut aussi la reconnaissance vocale, l’intégration multi-IA, l’organisation par projet/thématique et la génération automatique de rapports structurés.

Comment avoir Perplexity Pro gratuit pendant un an

La méthode pour avoir Perplexity Pro gratuit pendant 1 an est simple : rendez-vous sur cette page, qui correspond au site de Perplexity. Appuyez sur « Profitez de 12 mois de Perplexity Pro ». Il faudra ensuite vous connecter avec votre compte PayPal. Vous verrez que PayPal vous demandera de choisir un moyen de paiement. Mais pas de panique : vous ne payez rien aujourd’hui. Ce sera uniquement dans 12 mois si vous décidez de poursuivre l’aventure.

Et pour les personnes qui se posent la question : oui, il est possible de résilier dès maintenant pour ne pas payer dans 12 mois, tout en continuant à profiter de Perplexity Pro gratuit. Pour cela, rendez-vous sur Perplexity, allez dans Compte client > Gérer l’abonnement et cliquez sur « Annuler l’abonnement ». Il ne reste plus qu’à confirmer.