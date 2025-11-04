Spotify atteint 281 millions d’abonnés payants et augmente son chiffre d’affaires

Spotify a présenté des résultats financiers en demi-teinte pour le troisième trimestre, avec une croissance du nombre d’utilisateurs et un chiffre d’affaires qui ont dépassé les attentes des analystes. Cette bonne nouvelle est cependant assombrie par une baisse des revenus publicitaires, le tout dans un contexte de transition majeure à la tête de l’entreprise.
Le géant du streaming a vu son nombre d’utilisateurs actifs mensuels grimper de 11 % sur un an pour atteindre 713 millions, tandis que le nombre d’abonnés payants a progressé de 12 % pour s’établir à 281 millions. Le chiffre d’affaires global suit cette tendance avec une hausse de 7 % à 4,27 milliards d’euros.
Cependant, le modèle financé par la publicité montre des signes de faiblesse. Les revenus de ce segment ont chuté de 6 % par rapport à l’année dernière, une baisse que l’entreprise attribue à une forte pression sur les prix. Le directeur financier de Spotify, Christian Luiga, a qualifié 2025 « d’année de transition pour le secteur de la publicité », n’anticipant une amélioration qu’à partir du second semestre de 2026.
Ces résultats surviennent à un moment crucial pour Spotify. Le co-fondateur et PDG, Daniel Ek, quittera ses fonctions à la fin de l’année pour devenir président exécutif. Il sera remplacé par un duo de co-PDG, Gustav Söderström et Alex Norström.
Cette nouvelle direction devra poursuivre les investissements stratégiques de l’entreprise, notamment dans la vidéo et les podcasts. Spotify a d’ailleurs récemment signé un accord avec Netflix pour diffuser certains de ses podcasts vidéo. Malgré ces efforts, la plateforme reste le deuxième service de podcast le plus populaire aux États-Unis, derrière YouTube.
Pour compenser la faiblesse de la publicité, Spotify mise sur des augmentations de prix devenues régulières. En août, une hausse d’environ 9 % a été appliquée sur de nombreux marchés (dont l’Europe), sans pour autant freiner la croissance du nombre d’abonnés. « Nous avons les outils nécessaires — tarification, innovation produit, levier opérationnel et finalement le redressement de la publicité — pour assurer à la fois la croissance des revenus et l’expansion des bénéfices », a affirmé Daniel Ek.
