TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Spotify atteint 281 millions d’abonnés payants et augmente son chiffre d’affaires
Internet

Spotify atteint 281 millions d’abonnés payants et augmente son chiffre d’affaires

4 Nov. 2025 • 17:32
0

Spotify a présenté des résultats financiers en demi-teinte pour le troisième trimestre, avec une croissance du nombre d’utilisateurs et un chiffre d’affaires qui ont dépassé les attentes des analystes. Cette bonne nouvelle est cependant assombrie par une baisse des revenus publicitaires, le tout dans un contexte de transition majeure à la tête de l’entreprise.

Spotify Logo

Une base d’utilisateurs solide, mais un modèle publicitaire en difficulté

Le géant du streaming a vu son nombre d’utilisateurs actifs mensuels grimper de 11 % sur un an pour atteindre 713 millions, tandis que le nombre d’abonnés payants a progressé de 12 % pour s’établir à 281 millions. Le chiffre d’affaires global suit cette tendance avec une hausse de 7 % à 4,27 milliards d’euros.

Cependant, le modèle financé par la publicité montre des signes de faiblesse. Les revenus de ce segment ont chuté de 6 % par rapport à l’année dernière, une baisse que l’entreprise attribue à une forte pression sur les prix. Le directeur financier de Spotify, Christian Luiga, a qualifié 2025 « d’année de transition pour le secteur de la publicité », n’anticipant une amélioration qu’à partir du second semestre de 2026.

Un changement de direction dans une période charnière

Ces résultats surviennent à un moment crucial pour Spotify. Le co-fondateur et PDG, Daniel Ek, quittera ses fonctions à la fin de l’année pour devenir président exécutif. Il sera remplacé par un duo de co-PDG, Gustav Söderström et Alex Norström.

Cette nouvelle direction devra poursuivre les investissements stratégiques de l’entreprise, notamment dans la vidéo et les podcasts. Spotify a d’ailleurs récemment signé un accord avec Netflix pour diffuser certains de ses podcasts vidéo. Malgré ces efforts, la plateforme reste le deuxième service de podcast le plus populaire aux États-Unis, derrière YouTube.

Pour compenser la faiblesse de la publicité, Spotify mise sur des augmentations de prix devenues régulières. En août, une hausse d’environ 9 % a été appliquée sur de nombreux marchés (dont l’Europe), sans pour autant freiner la croissance du nombre d’abonnés. « Nous avons les outils nécessaires — tarification, innovation produit, levier opérationnel et finalement le redressement de la publicité — pour assurer à la fois la croissance des revenus et l’expansion des bénéfices », a affirmé Daniel Ek.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Spotify Icone Logo Internet

Spotify atteint 268 millions d’abonnés payants et un bénéfice d’exploitation record

Spotify Logo Internet

Spotify grimpe à 276 millions d’abonnés payants, mais déçoit sur les finances

Spotify Logo Icone Internet

Spotify augmente une nouvelle fois ses prix en France

Spotify Logo Icone Internet

Spotify augmente ses prix dans quelques pays en Europe (bientôt la France ?)

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

HDR10 Plus Advanced

HDR10+ Advanced, la riposte au Dolby Vision 2, se dévoile : voici les nouveautés

4 Nov. 2025 • 18:56
0 Geekeries

Samsung riposte au Dolby Vision 2 avec HDR10+ Advanced, une évolution majeure du standard HDR. Cette technologie intègre six...

Polaron

Des physiciens découvrent la « danse quantique » qui interrompt la conductivité électrique

4 Nov. 2025 • 18:05
0 Science

Après des années de recherche, une équipe internationale de physiciens a enfin résolu une énigme qui intriguait la...

Real Lightsaber

HeroTech met au point un sabre laser lumineux et rétractable

4 Nov. 2025 • 17:52
0 Geekeries

Les fans de Star Wars voient leur rêve devenir réalité : un véritable sabre laser rétractable et lumineux a...

TikTok Awards 2025

Les TikTok Awards 2025 se tiendront pour la première fois aux États-Unis

4 Nov. 2025 • 16:45
0 Internet

TikTok s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa conquête du divertissement. Le réseau social chinois...

Call of Duty Black Ops 7

Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en novembre 2025 (dont Call of Duty Black Ops 7)

4 Nov. 2025 • 15:20
0 Jeux vidéo

Microsoft lève le voile sur les différents jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en novembre 2025. Il y a 11 titres cette fois-ci (dont...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Tim Cook fête ses 65 ans : l’heure de la succession pour Apple ?

Tim Cook fête ses 65 ans : l’heure de la succession pour Apple ?

4 Nov. 2025 • 18:35

image de l'article Le MacBook moins cher sortirait en 2026 avec une puce d’iPhone

Le MacBook moins cher sortirait en 2026 avec une puce d’iPhone

4 Nov. 2025 • 18:20

image de l'article L’application WhatsApp pour Apple Watch est maintenant disponible

L’application WhatsApp pour Apple Watch est maintenant disponible

4 Nov. 2025 • 16:31

image de l'article L’Apple Watch et l’IA peuvent détecter les maladies cardiaques

L’Apple Watch et l’IA peuvent détecter les maladies cardiaques

4 Nov. 2025 • 15:52

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site