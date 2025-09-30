Spotify : Daniel Ek, le fondateur et patron, va quitter ses fonctions

Daniel Ek, le fondateur de Spotify, va renoncer à son poste de directeur général après 20 ans à la tête du service de streaming musical. Il occupera dès le 1er janvier 2026 la fonction de président exécutif, tandis que les actuels co-présidents de Spotify, Alex Norström et Gustav Söderström, assumeront conjointement la direction générale du service de streaming.

Une réorientation pour le fondateur de Spotify

Daniel Ek justifie cette évolution par sa volonté de consacrer davantage d’énergie aux enjeux de long terme. « En tant que président exécutif, je consacrerai plus de temps à la vision à long terme : stratégie, allocation du capital, efforts réglementaires et décisions qui façonneront la prochaine décennie de Spotify », précise-t-il dans sa déclaration. Alex Norström et Gustav Söderström demeureront sous sa responsabilité hiérarchique et collaboreront étroitement avec le conseil d’administration.

Au-delà de Spotify, le dirigeant suédois concentre désormais son attention sur ses autres intérêts entrepreneuriaux. Il évoque régulièrement une interrogation centrale : comment multiplier les réussites comparables à Spotify depuis l’Europe ? Cette ambition l’a conduit il y a plusieurs années à annoncer son engagement pour faire émerger ce qu’il nomme des « supercompanies », des entreprises développant des technologies nouvelles face aux défis majeurs contemporains.

Cette orientation se concrétise notamment à travers Prima Materia, sa structure d’investissement. En juin, celle-ci a piloté une levée de 600 millions d’euros pour Helsing, fabricant allemand de drones. Daniel Ek occupe par ailleurs le poste de président au sein de cette société, illustrant son implication directe dans ces projets stratégiques.

Un binôme rodé pour assurer la continuité

Pour leur part, les deux futurs co-patrons de Spotify incarnent la continuité managériale. Alex Norström exerce actuellement les fonctions de directeur commercial de Spotify, tandis que Gustav Söderström pilote les divisions produit et technologie. Daniel Ek souligne que sa nouvelle position de président exécutif reflète une organisation de type européen et qu’il maintiendra une approche opérationnelle concrète dans la définition de l’avenir de l’entreprise.

Ces ajustements organisationnels ont été préparés en interne depuis plusieurs années, selon Woody Marshall, administrateur du conseil de Spotify. « Nous avons une confiance immense en Alex et Gustav alors qu’ils endossent ces rôles. Chacun compte plus de 15 ans dans l’entreprise et a joué un rôle déterminant dans notre succès, permettant à Spotify de diriger notre secteur », déclare-t-il.

La formule retenue combine présidence exécutive active et co-direction opérationnelle, un schéma prisé dans certaines structures européennes mais relativement rare dans l’univers technologique. Daniel Ek conserve ainsi un pouvoir d’orientation stratégique tout en libérant du temps pour ses autres initiatives. Cette architecture vise à concilier une stabilité dans un contexte où Spotify cherche à consolider sa position dominante sur le marché du streaming musical.

Au dernier comptage, Spotify avait 696 millions d’utilisateurs actifs mensuels, dont 276 millions avec un abonnement payant.