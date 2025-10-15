TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Netflix s’associe à Spotify pour diffuser des podcasts vidéo
Internet

Netflix s’associe à Spotify pour diffuser des podcasts vidéo

15 Oct. 2025 • 10:20
0

Netflix étend son offre de contenus en s’ouvrant aux podcasts vidéo avec Spotify. Grâce à ce partenariat, la plateforme de streaming proposera 16 programmes dès 2026 aux États-Unis, avant de s’ouvrir à d’autres pays. Cette initiative est une manœuvre stratégique pour les deux géants, visant directement leur concurrent commun : YouTube.

Netflix iPad Logo

Un catalogue exclusif de podcasts vidéo pour affaiblir YouTube

Dès 2026, les abonnés de Netflix pourront donc visionner des programmes comme The Bill Simmons Podcast et Conspiracy Theories. Dans le cadre de cet accord, ces contenus ne seront plus accessibles en intégralité sur YouTube. La manœuvre est significative car YouTube n’est pas seulement le principal rival de Netflix, mais aussi la première plateforme mondiale pour l’écoute de podcasts, avec plus d’un milliard d’auditeurs mensuels. En privant son concurrent d’un contenu populaire, Netflix cherche à attirer une nouvelle audience et à se positionner sur le marché en pleine croissance du podcast vidéo.

Ted Sarandos, co-patron de Netflix, avait d’ailleurs anticipé ce mouvement en avril. « Alors que la popularité des podcasts vidéo augmente, je suppose que vous verrez certains d’entre eux trouver leur chemin vers Netflix », avait-il déclaré lors d’une conférence sur les résultats financiers.

Une nouvelle stratégie de distribution pour Spotify

Pour Spotify, ce partenariat avec Netflix marque un tournant stratégique. Après avoir investi des milliards de dollars pour acquérir des studios comme The Ringer et signer des contrats d’exclusivité avec de gros noms comme Joe Rogan, la plupart de ces accords ont expiré. Plutôt que de renouveler une stratégie coûteuse d’exclusivités sur sa propre plateforme, Spotify opte désormais pour une distribution plus large de ses contenus en s’associant à d’autres diffuseurs. L’entreprise a d’ailleurs indiqué vouloir proposer à l’avenir des « opportunités similaires à un plus grand nombre de créateurs ».

Concernant le modèle économique, Netflix a précisé qu’il n’insérera pas ses propres coupures publicitaires dans les podcasts vidéo de Spotify. Cependant, les publicités déjà intégrées par Spotify dans ses productions seront maintenues. De son côté, Netflix produit déjà ses propres podcasts promotionnels pour ses séries, comme Skip Intro ou We Have the Receipts, qui restent pour l’instant disponibles sur YouTube.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Spotify Podcasts Traduction Intelligence Artificielle Internet

Spotify change l’affichage du nombre d’écoutes des podcasts suite aux critiques

Netflix Logo Internet

Netflix miserait sur les podcasts pour consolider l’engagement des utilisateurs

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

NASA

NASA : le Jet Propulsion Laboratory frappé par une nouvelle vague de licenciements massifs

15 Oct. 2025 • 11:45
0 Hors-Sujet

La crise budgétaire qui secoue la NASA depuis plus d’un an continue de faire des ravages. Le Jet Propulsion Laboratory (JPL), centre...

Casque XR Samsung

Samsung présentera en détails son casque Android XR le 21 octobre

15 Oct. 2025 • 9:45
0 Matériel

C’était dans l’air depuis quelques temps : Samsung vient d’officialiser une keynote le 21 octobre prochain pour présenter...

Discord Logo

Piratage lié à Discord : le prestataire accusé dément avoir été hacké

14 Oct. 2025 • 22:43
0 Internet

Un piratage en lien avec Discord impliquant 70 000 pièces d’identité soulève des questions sur la chaîne de...

YouTube Nouvelle Interface Lecteur Video 2025

YouTube déploie la nouvelle interface de son lecteur vidéo

14 Oct. 2025 • 22:30
0 Internet

YouTube annonce déployer une refonte majeure de son lecteur vidéo sur Android, iOS, le Web et les téléviseurs....

Firefox Logo

Firefox 144 est disponible : meilleure gestion de profil, Perplexity, recherche visuelle et plus

14 Oct. 2025 • 21:38
0 Logiciels

Mozilla propose aujourd’hui au téléchargement la version stable de Firefox 144 et cette mise à jour propose plusieurs...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Loot : la saison 3 de la série de comédie démarre aujourd’hui sur Apple TV (un épisode disponible)

Loot : la saison 3 de la série de comédie démarre aujourd’hui sur Apple TV (un épisode disponible)

15 Oct. 2025 • 11:45

image de l'article Apple TV+ qui devient Apple TV : le retrait du « plus » est justifié par Eddy Cue

Apple TV+ qui devient Apple TV : le retrait du « plus » est justifié par Eddy Cue

15 Oct. 2025 • 10:22

image de l'article Tim Cook promet d’augmenter les investissements d’Apple en Chine

Tim Cook promet d’augmenter les investissements d’Apple en Chine

15 Oct. 2025 • 9:50

image de l'article Le hub domestique d’Apple coûterait 350 $ et sortirait en 2026

Le hub domestique d’Apple coûterait 350 $ et sortirait en 2026

15 Oct. 2025 • 9:20

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site