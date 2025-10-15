Netflix s’associe à Spotify pour diffuser des podcasts vidéo

Netflix étend son offre de contenus en s’ouvrant aux podcasts vidéo avec Spotify. Grâce à ce partenariat, la plateforme de streaming proposera 16 programmes dès 2026 aux États-Unis, avant de s’ouvrir à d’autres pays. Cette initiative est une manœuvre stratégique pour les deux géants, visant directement leur concurrent commun : YouTube.

Un catalogue exclusif de podcasts vidéo pour affaiblir YouTube

Dès 2026, les abonnés de Netflix pourront donc visionner des programmes comme The Bill Simmons Podcast et Conspiracy Theories. Dans le cadre de cet accord, ces contenus ne seront plus accessibles en intégralité sur YouTube. La manœuvre est significative car YouTube n’est pas seulement le principal rival de Netflix, mais aussi la première plateforme mondiale pour l’écoute de podcasts, avec plus d’un milliard d’auditeurs mensuels. En privant son concurrent d’un contenu populaire, Netflix cherche à attirer une nouvelle audience et à se positionner sur le marché en pleine croissance du podcast vidéo.

Ted Sarandos, co-patron de Netflix, avait d’ailleurs anticipé ce mouvement en avril. « Alors que la popularité des podcasts vidéo augmente, je suppose que vous verrez certains d’entre eux trouver leur chemin vers Netflix », avait-il déclaré lors d’une conférence sur les résultats financiers.

Une nouvelle stratégie de distribution pour Spotify

Pour Spotify, ce partenariat avec Netflix marque un tournant stratégique. Après avoir investi des milliards de dollars pour acquérir des studios comme The Ringer et signer des contrats d’exclusivité avec de gros noms comme Joe Rogan, la plupart de ces accords ont expiré. Plutôt que de renouveler une stratégie coûteuse d’exclusivités sur sa propre plateforme, Spotify opte désormais pour une distribution plus large de ses contenus en s’associant à d’autres diffuseurs. L’entreprise a d’ailleurs indiqué vouloir proposer à l’avenir des « opportunités similaires à un plus grand nombre de créateurs ».

Concernant le modèle économique, Netflix a précisé qu’il n’insérera pas ses propres coupures publicitaires dans les podcasts vidéo de Spotify. Cependant, les publicités déjà intégrées par Spotify dans ses productions seront maintenues. De son côté, Netflix produit déjà ses propres podcasts promotionnels pour ses séries, comme Skip Intro ou We Have the Receipts, qui restent pour l’instant disponibles sur YouTube.