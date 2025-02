Netflix miserait sur les podcasts pour consolider l’engagement des utilisateurs

Netflix envisagerait d’intégrer des podcasts vidéo à son catalogue afin d’enrichir son offre à moindre coût et fidéliser ses abonnés. Autrefois sceptique concernant ce format, l’entreprise au N rouge chercherait désormais à recruter des podcasteurs populaires et à produire des émissions exclusives au format vidéo. Cette initiative confirme le revirement stratégique récent de Netflix, qui mise de plus en plus sur le contenu en direct, comme en témoigne d’ailleurs son partenariat avec la WWE. En privilégiant des formats moins coûteux que les productions scénarisées, Netflix espère ainsi générer un volume important de contenu tout en optimisant sa rentabilité. La plateforme pourrait ainsi soit produire des podcasts vidéo exclusifs, soit héberger des émissions existantes sans publicité pour les abonnés premium, ce qui lui permettrait de se positionner en concurrent direct de YouTube, leader du secteur avec 400 millions d’heures de podcasts visionnées en 2024.

Netflix privilégie donc désormais la croissance à tout prix plutôt que l’originalité ou la production de séries parfois premium… mais aussi très chères à produire. Autrefois réputée pour ses séries de qualité à binge-watcher (Netflix s’est lancé sur le marché du streaming avec le superbe House of Cards), la plateforme a depuis introduit la publicité, restreint le partage de comptes et expérimenté la diffusion épisodique—s’éloignant ainsi du modèle qui avait initialement fait son succès. Malgré ces renoncements, Netflix n’a jamais été aussi fort, et cumule pas moins de 300 millions d’utilisateurs.