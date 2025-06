La Xbox portable est officielle : Microsoft annonce les ROG Xbox Ally et Ally X

Lors du Xbox Games Showcase 2025, Microsoft a officialisé deux consoles portables en collaboration avec Asus : la ROG Xbox Ally et la ROG Xbox Ally X. Ces appareils, fonctionnant sous Windows 11, visent à combiner la puissance de l’écosystème Xbox avec la liberté d’un PC.

Caractéristiques techniques des ROG Xbox Ally et Ally X

Voici les caractéristiques techniques de la ROG Xbox Ally :

Système d’exploitation : Windows 11

Processeur : AMD Ryzen Z2 A

RAM : 16 Go LPDDR5X-6400

Stockage : 512 Go SSD M.2 2280 (facilement extensible)

Écran : 7 pouces, Full HD HD (1080p) IPS, 500 nits, format 16:9, taux de rafraîchissement 120 Hz, FreeSync Premium, verre Corning Gorilla Glass Victus avec revêtement anti-reflet DXC

Ports : 2x ports USB 3.2 Gen 2 Type-C avec DisplayPort 2.1 / Power Delivery 3.0, 1x lecteur de carte microSD UHS-II (compatible SD, SDXC, SDHC), 1x prise audio combinée 3,5 mm

Réseau et communication : Wi-Fi 6E (2 × 2) + Bluetooth 5.4

Dimensions : 290,8 × 121,5 × 50,7 mm

Poids : 670 g

Batterie : 60 Wh

Inclus : support de charge ROG Xbox Ally de 65W

Et les caractéristiques techniques pour la ROG Xbox Ally X :

Système d’exploitation : Windows 11

Processeur : AMD Ryzen AI Z2 Extreme

RAM : 24 Go LPDDR5X-8000

Stockage : 1 To SSD M.2 2280 (facilement extensible)

Écran : 7 pouces, Full HD (1080p) IPS, 500 nits, format 16:9, taux de rafraîchissement 120 Hz, FreeSync Premium, verre Corning Gorilla Glass Victus avec revêtement anti-reflet DXC

Ports : 1x port USB4 Type-C avec DisplayPort 2.1 / Power Delivery 3.0, compatible Thunderbolt 4, 1x port USB 3.2 Gen 2 Type-C avec DisplayPort 2.1 / Power Delivery 3.0, 1x lecteur de carte microSD UHS-II (compatible SD, SDXC, SDHC ; mode DDR200), 1x prise audio combinée 3,5 mm

Réseau et communication : Wi-Fi 6E (2 × 2) + Bluetooth 5.4

Dimensions : 290,8 × 121,5 × 50,7 mm

Poids : 715 g

Batterie : 80 Wh

Inclus : support de charge ROG Xbox Ally X de 65W

Support de Steam, Xbox Games Pass, Epic Games Store et plus

Les deux consoles fonctionnent sous une version optimisée de Windows 11, conçue pour simplifier l’accès aux jeux via des outils comme la Xbox Game Bar et l’application Armoury Crate d’Asus. Cette interface permet une navigation simplifiée et un accès rapide aux paramètres, bibliothèques de jeux et applications.

Aussi, grâce à Windows 11, les utilisateurs peuvent accéder à de multiples plateformes comme le Xbox Game Pass, Steam, GOG, Epic Games Store et Battle.net, offrant une expérience de jeu polyvalente, que ce soit en mode natif, via le cloud ou en jeu à distance avec une console Xbox.

Microsoft n’a pas précisé de date de sortie exacte, mais les deux consoles devraient être disponibles pendant les fêtes de fin d’années, à temps pour Noël. Il n’y a également pas d’informations sur le prix.