TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet Anduril : échec des armes autonomes lors des tests sur le terrain et en conditions réelles de combat
Hors-Sujet

Anduril : échec des armes autonomes lors des tests sur le terrain et en conditions réelles de combat

28 Nov. 2025 • 10:30
1

La startup de défense Anduril Industries, pourtant promise à un bel avenir avec ses drones et systèmes autonomes, traverse actuellement une période difficile. Si l’on en croit en effet les bonnes sources du Wall Street Journal, plusieurs des technologies d’Anduril ont récemment montré des failles majeures, notamment lors d’un exercice naval de la Marine américaine en Californie : une douzaine de bateaux drones se sont révélés défaillants, suscitant des inquiétudes quant aux risques pour la sécurité des équipages et la fiabilité des systèmes autonomes en environnement opérationnel.Autre revers, un test au sol de son avion de combat sans pilote, le Fury, a endommagé son moteur, soulevant des questions sur la robustesse de ses composants. Enfin, au mois d’août dernier, le système anti-drone Anvil aurait provoqué un énorme incendie en Oregon. En d’autres termes, un futur de type « Terminator » ne semble pas encore à portée d’algorithme, ce qui n’est pas forcément une mauvaise nouvelle en soi.

Anduril

Un bilan en Ukraine loin des promesses initiales

Même sur le théâtre ukrainien, les performances d’Anduril déçoivent. Les drones loitering Altius déployés auprès des services de sécurité ont souvent échoué lors de leurs missions : crashes répétés, cibles manquées, et une efficacité globalement faible. Ces problèmes ont même conduit les forces ukrainiennes à abandonner leur usage en 2024. Malgré ces lourds revers, Anduril affirme que ces anomalies font partie du développement d’armes complexes et que ses équipes continuent de progresser.

Anduril drone

Entre ambition et réalité : un secteur sous pression

Valorisée à plusieurs milliards de dollars et soutenue par d’importants investisseurs, Anduril a pourtant engrangé nombre de contrats militaires autour de l’IA et des drones, mais ces série d’échecs soulignent les limites d’une automatisation encore très perfectible dans des contextes à haut risque, et questionnent la fiabilité de systèmes censés pourtant faire mieux que l’humain.

Le cas d’Anduril illustre à quel point le passage de la théorie à la réalité opérationnelle est semé d’embûches. À l’heure où les enjeux éthiques et sécuritaires autour des « armes autonomes » s’intensifient, ces échecs pourraient finir par ralentir l’adoption massive de telles technologies.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Un commentaire pour cet article :

  • Lesterbry(via l'app )
    28 Nov. 2025 • 12:10
    Je me demande qui a pondu ce commentaire ?! 🤣 Car pour des engins autonomes sans pilote, il faudra m’expliquer le sens de cette phrase :<>… il n’y a pas d’équipages, c’est justement le sens du mot « autonome » 🥳🤡

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Nano Banana Pro

Nano Banana Pro : Google restreint l’accès gratuit à son IA à cause d’une trop forte demande

28 Nov. 2025 • 11:50
0 Internet

Le modèle d’image Nano Banana Pro suscite un réel engouement depuis son lancement, un succès tel que Google a...

Reseaux Sociaux Icones Logos

Fraude en ligne : l’Europe va forcer les réseaux sociaux à passer à la caisse

28 Nov. 2025 • 9:17
4 Internet

Le Parlement et le Conseil européen ont trouvé un accord pour tenir les grandes plateformes numériques, telles que Meta et TikTok,...

Black Friday Promos

#BlackFriday : Des centaines de promos sur les produits High-Tech : smartphones, produits connectés, stockage, TV, électroménager, …

28 Nov. 2025 • 8:30
0
Ericsson Logo

Comme Nokia, Ericsson va supprimer des emplois en France

27 Nov. 2025 • 22:40
0 Mobiles / Tablettes

Après Nokia, c’est au tour d’Ericsson de vouloir supprimer des emplois en France. La filiale française de...

Federation Française de Football FFF Logo

La Fédération française de football (FFF) a été piratée avec un vol de données

27 Nov. 2025 • 21:00
0 Internet

La Fédération française de football (FFF) annonce avoir fait l’objet d’un piratage, ce qui a entraîné le vol...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Traqués (Apple TV) : après le fiasco du lancement raté, Apple chercherait à racheter les droits

Traqués (Apple TV) : après le fiasco du lancement raté, Apple chercherait à racheter les droits

28 Nov. 2025 • 10:55

image de l'article Incendie à Hong Kong : Apple annonce faire un don

Incendie à Hong Kong : Apple annonce faire un don

28 Nov. 2025 • 9:30

image de l'article Apple notifie l’Europe que Plans et Ads ont franchi les seuils du DMA

Apple notifie l’Europe que Plans et Ads ont franchi les seuils du DMA

28 Nov. 2025 • 8:42

image de l'article #BlackFriday : Des centaines de promos sur les produits High-Tech : smartphones, produits connectés, stockage, TV, électroménager, …

#BlackFriday : Des centaines de promos sur les produits High-Tech : smartphones, produits connectés, stockage, TV, électroménager, …

28 Nov. 2025 • 8:41

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site