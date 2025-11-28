Anduril : échec des armes autonomes lors des tests sur le terrain et en conditions réelles de combat

La startup de défense Anduril Industries, pourtant promise à un bel avenir avec ses drones et systèmes autonomes, traverse actuellement une période difficile. Si l’on en croit en effet les bonnes sources du Wall Street Journal, plusieurs des technologies d’Anduril ont récemment montré des failles majeures, notamment lors d’un exercice naval de la Marine américaine en Californie : une douzaine de bateaux drones se sont révélés défaillants, suscitant des inquiétudes quant aux risques pour la sécurité des équipages et la fiabilité des systèmes autonomes en environnement opérationnel.Autre revers, un test au sol de son avion de combat sans pilote, le Fury, a endommagé son moteur, soulevant des questions sur la robustesse de ses composants. Enfin, au mois d’août dernier, le système anti-drone Anvil aurait provoqué un énorme incendie en Oregon. En d’autres termes, un futur de type « Terminator » ne semble pas encore à portée d’algorithme, ce qui n’est pas forcément une mauvaise nouvelle en soi.

Un bilan en Ukraine loin des promesses initiales

Même sur le théâtre ukrainien, les performances d’Anduril déçoivent. Les drones loitering Altius déployés auprès des services de sécurité ont souvent échoué lors de leurs missions : crashes répétés, cibles manquées, et une efficacité globalement faible. Ces problèmes ont même conduit les forces ukrainiennes à abandonner leur usage en 2024. Malgré ces lourds revers, Anduril affirme que ces anomalies font partie du développement d’armes complexes et que ses équipes continuent de progresser.

Entre ambition et réalité : un secteur sous pression

Valorisée à plusieurs milliards de dollars et soutenue par d’importants investisseurs, Anduril a pourtant engrangé nombre de contrats militaires autour de l’IA et des drones, mais ces série d’échecs soulignent les limites d’une automatisation encore très perfectible dans des contextes à haut risque, et questionnent la fiabilité de systèmes censés pourtant faire mieux que l’humain.

Le cas d’Anduril illustre à quel point le passage de la théorie à la réalité opérationnelle est semé d’embûches. À l’heure où les enjeux éthiques et sécuritaires autour des « armes autonomes » s’intensifient, ces échecs pourraient finir par ralentir l’adoption massive de telles technologies.