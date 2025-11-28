Baïkonour gravement endommagé après le lancement de Soyouz MS-28 : le programme spatial russe sous tension

Le lancement de Soyouz MS-28, parti le 27 novembre au matin avec deux cosmonautes russes et un astronaute américain à destination de l’ISS, s’est déroulé sans le moindre incident en vol. La capsule s’est amarrée normalement à la Station spatiale internationale et l’équipage a rejoint ses collègues en orbite. Mais au sol, la situation est bien différente : les images prises à partir de drones montrent que le pas de tir de Baïkonour a subi des dégâts d’une ampleur inhabituelle.

Des dommages plus importants qu’annoncé

L’agence russe Roscosmos a rapidement publié un communiqué se voulant rassurant, évoquant des « dommages habituels » après un lancement et promettant dans la foulée des réparations rapides. Pourtant, les images publiées sur les réseaux et analysées par des spécialistes montrent une scène beaucoup plus préoccupante. La tour de service située au pied du pas de tir apparaît en partie effondrée, confirmant au passage les informations qui circulaient déjà depuis plusieurs heures.

Le pas de tir de Baïkonour juste après le décollage de Soyouz MS-28. Un accroc de plus pour un secteur spatial russe déjà largement fragilisé

Une infrastructure clé fortement fragilisée

Selon les premières analyses, c’est la cabine de service — l’accès technique à la fusée — qui se serait écroulée juste après le départ du lanceur. Aucun blessé n’est à déplorer, mais l’impact sur l’infrastructure apparait majeur. Des experts estiment que la reconstruction complète pourrait prendre jusqu’à deux ans, un délai totalement incompatible avec le calendrier déjà chargé de Baïkonour.

À court terme, la Russie pourrait tenter de remettre le site en état minimal pour assurer les prochains décollages, dont celui du cargo Progress MS-33 prévu le 21 décembre. Si cela s’avère impossible, Moscou devra envisager des alternatives, notamment s’appuyer davantage sur d’autres partenaires pour la desserte de l’ISS. La mission habitée Soyouz-29, programmée pour le mois de juin 2026, dépendra directement de la capacité du pas de tir à être sécurisé d’ici là.