La NASA reporte indéfiniment le lancement de la mission Axiom Mission 4…. à cause d’une fuite

Un problème de fuite d’air sur la Station spatiale internationale (ISS) a conduit la NASA à reporter indéfiniment le lancement de la mission privée Axiom Mission 4. L’agence américaine collabore actuellement avec Roscosmos (l’agence spatiale russe) pour enquêter sur une nouvelle “signature de pression” détectée dans le module de service Zvezda, un segment russe de la station. Le lancement, initialement prévu pour mercredi, a été reporté sans qu’aune nouvelle date ne soit fixée. La fuite, avait déjà été identifiée en 2020, et le taux de perte d’air journalier a depuis doublé. Des inspections récentes ont permis toutefois de colmater certaines zones, et le module semble à présent maintenir une pression relativement constante.

Ce report suscite des inquiétudes, d’autant plus que la NASA avait déjà classé cette fuite comme un risque critique en 2024. Bien que la fuite ne constitue pas une menace immédiate pour l’équipage, son impact sur la mission Ax-4 reste évidemment préoccupant. Pour rappel, la mission privée devait transporter, pour la première fois, des astronautes de l’Inde, de la Pologne et de la Hongrie vers l’ISS, sous le commandement de Peggy Whitson. D’une façon plus générale, le vieillissement de l’ISS et les incertitudes persistantes autour de la fuite jettent une ombre sur la sécurité des futures missions internationales à bord de la station.