La NASA va organiser un stream Twitch à partir de la Station Spatiale Internationale

Il faut bien vivre avec son temps. D’ici quelques jours, la NASA diffusera son premier live sur Twitch depuis la Station spatiale internationale (ISS), une grande première pour l’agence spatiale américaine. Ce stream live démarrera le 12 février prochain en fin de matinée (heure de la cote est des États-Unis) et sera diffusé en direct sur la chaîne Twitch de la NASA. L’astronaute Don Petit, à bord de l’ISS, conversera avec l’astronaute Matt Dominick, actuellement sur Terre. La discussion sera à priori assez légère (hormis quelques réflexions sur les recherches en micro-gravité tout de même) et les internautes auront la possibilité de poser des questions en direct-live, comme pour tout bon stream qui se respecte.

L’astronaute américain Don Pettit à bord de l’ISS

Ce premier stream-live sera suivi par d’autres diffusions du même genre, une façon comme une autre d’intéresser un plus large public (plus jeune aussi) aux projets menés par l’agence spatiale américaine. Et des projets il n’en manque pas, entre Artemis (le retour des hommes sur la Lune), la future base lunaire ou bien encore la gestion de l’après ISS (qui doit progressivement quitter son orbite d’ici quelques années).