Spotify augmente ses prix dans quelques pays en Europe (bientôt la France ?)

Après Netflix qui augmente ses prix en France, voilà que Spotify fait la même chose dans trois pays en Europe : Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Naturellement, cela suggère que la France pourrait bientôt être concernée.

Voici les nouveaux prix pour Spotify en Belgique, comme l’indique Numerama :

Premium Individuel : 11,99 euros par mois, au lieu de 10,99 euros.

Premium Duo : 16,99 euros par mois, au lieu de 14,99 euros.

Premium Famille : 20,99 euros par mois, au lieu de 17,99 euros.

Premium Étudiants : 6,99 euros par mois, au lieu de 5,99 euros.

Et voici ceux pour les Pays-Bas et le Luxembourg :

Premium Individuel : 12,99 euros par mois, au lieu de 10,99 euros.

Premium Duo : 17,99 euros par mois, au lieu de 14,99 euros.

Premium Famille : 21,99 euros par mois, au lieu de 17,99 euros.

Premium Étudiants : 6,99 euros par mois, au lieu de 5,99 euros.

Comme nous pouvons le voir, l’abonnement qui a connu la plus grosse hausse est Premium Famille avec 3 euros en plus en Belgique et 4 euros en plus aux Pays-Bas et au Luxembourg.

Quels sont les prix en France ? Spotify Premium Personnel coûte actuellement 11,12 euros par mois, là où l’offre Duo est à 15,17 euros par mois, celle pour les étudiants est à 6,06 euros par mois et celle pour la famille est à 18,21 euros par mois. Il est fort possible que le service de streaming musical décide de revoir ses tarifs dans l’Hexagone d’ici quelques semaines ou quelques mois. De fait, il pourrait devenir le service de streaming musical le plus cher. En comparaison, Apple Music coûte 10,99 euros par mois et Deezer à est 11,99 euros par mois.