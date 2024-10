Spotify propose maintenant les livres audio en France

Spotify annonce la disponibilité des livres audio en Europe, avec une arrivée en France, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. C’était déjà disponible depuis 2022 aux États-Unis, au Canada, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Disponibilité des livres audio sur Spotify en France

Les abonnés à Spotify Premium peuvent accéder à plus de 200 000 livres audio dans le cadre de leur abonnement. Tout titre non inclus dans l’offre peut être acheté à la carte. Les auditeurs de ces régions qui n’ont pas d’abonnement Premium peuvent également acheter n’importe quel titre sur Spotify.

Afin de lancer ce service en France et dans les pays européens voisins, Spotify s’est associé à Audiolib/Hachette, Lizzie/Editis, Madrigall/Gallimard/Flammarion et Blynd Media. La plateforme vient ainsi concurrencer Audible, le service de livres audio d’Amazon, ainsi que d’autres plateformes, dont Storytel et Nextory.

Comment ça fonctionne ? Chaque abonné à Spotify Premium a le droit à 12 heures d’écoutes de livres audio chaque mois. C’est moins que les 15 heures que l’on retrouve aux États-Unis, sans que l’on sache réellement pourquoi les Européens ont trois heures en moins chaque mois. Aussi, ceux qui ont un abonnement Duo ou Famille peuvent profiter du nouveau service, mais c’est uniquement valable pour la personne qui gère le compte.

Que se passe-t-il si vous avez atteint les 12 heures, mais vous voulez écouter des livres audio supplémentaires ? Spotify propose une recharge de 10 heures qui coûte 9,99€.

Il est bon de préciser que les 12 heures se réinitialisent chaque mois. Ainsi, si vous utilisez 10 heures un mois, vous ne pourrez pas avoir 14 heures le mois suivant (12 heures + 2 heures non utilisées le mois précédent). Vous aurez 12 heures. Quant au système de la recharge de 10 heures, c’est valable pendant un an.

Les livres audio de Spotify sont disponibles à cette adresse.