Après les musiques et podcasts, Spotify se lance dans les livres audio

Spotify évolue encore, en se mettant aux livres audio. Le service de streaming propose déjà des musiques et des podcasts, et voilà désormais un nouveau type de contenus pour les utilisateurs. C’est un moyen de concurrencer Audible et d’autres plateformes.

Il y a un point notable à prendre en compte : Spotify dispose d’un catalogue de 300 000 livres audio… mais il faut payer pour les écouter. En effet, ils ne sont pas inclus, que ce soit avec l’offre gratuite financée par la publicité ou l’offre payante (Premium). En réalité, ceux qui ont un abonnement payant n’ont même pas le droit à une petite réduction.

Autre limitation : l’achat des livres audio ne s’effectue pas au sein de l’application. En effet, l’application permet de les découvrir, mais l’achat se fera depuis une page Internet. Dès que l’achat sera effectué, le livre audio s’ajoutera automatiquement à la bibliothèque de l’utilisateur. Pourquoi cette méthode, au fait ? Le service ne le dit pas publiquement, mais on peut se douter qu’il veut éviter la commission de 30% d’Apple (iOS) et de Google (Android).

Cette nouveauté concerne au départ les utilisateurs aux États-Unis. Il n’y a pour le moment pas d’information concernant une disponibilité dans les autres pays.

En juin, Spotify a finalisé le rachat de Findaway, un distributeur de livres audio, pour un montant de 117 millions d’euros. Le distributeur sera justement pris en compte avec le nouveau service. Les auteurs qui publient par le biais de la plateforme peuvent soumettre leurs livres à Spotify. La société cherche par ailleurs à utiliser des algorithmes pour mieux mettre en relation les clients et le contenu littéraire. Mais ce sera pour plus tard, le choix est pour le moment réalisé par des employés.