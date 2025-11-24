ChatGPT ajoute un assistant d’achat IA pour des guides d’achat personnalisés

OpenAI déploie une fonctionnalité à temps pour le Black Friday et les fêtes de Noël : un assistant d’achat intégré à ChatGPT. Conçu pour remplacer les guides d’achat classiques, cet outil génère des recommandations personnalisées en dialoguant avec l’utilisateur, promettant une approche plus objective que les liens sponsorisés habituels.
Accessible via un bouton dédié pour le shopping, cette nouvelle fonction change la dynamique de ChatGPT. Au lieu d’une réponse immédiate, l’interface lance un quiz pour cerner le besoin (budget, taille, préférences, etc). L’utilisateur décrit sa recherche (par exemple : trouve moi le meilleur téléviseur pour une chambre) et l’intelligence artificielle, qui s’appuie sur une version du modèle GPT-5 mini, pose des questions de clarification.
Le système suggère ensuite 10 à 15 produits. L’utilisateur affine la sélection en indiquant ce qu’il aime ou rejette. OpenAI précise que l’outil excelle particulièrement dans les catégories denses comme l’électronique, la maison ou la beauté, mais conseille de conserver la discussion classique avec le chatbot pour de simples vérifications de prix, le processus de recherche pouvant prendre quelques minutes.
Voici à quoi cela ressemble en vidéo.
Introducing shopping research, a new experience in ChatGPT that does the research to help you find the right products.
It’s everything you like about deep research but with an interactive interface to help you make smarter purchasing decisions. pic.twitter.com/jksGVpCXGm
— OpenAI (@OpenAI) November 24, 2025
Pour bâtir ses recommandations, l’assistant ne privilégie aucun site marchand. Il scanne le Web à la recherche d’avis jugés « de haute qualité », accordant par exemple plus de crédit aux expériences vécues sur Reddit qu’aux descriptions marketing. Contrairement aux comparateurs traditionnels, l’outil ne touche aucune commission sur les ventes et ne partage pas les conversations avec les commerçants.
OpenAI joue toutefois la transparence sur les faiblesses de son modèle. L’entreprise admet qu’il est impossible d’obtenir 100 % de précision et que le tri entre avis authentiques et faux commentaires reste une tâche ardue. L’assistant peut également faire des erreurs sur les prix ou la disponibilité.
Disponible dès aujourd’hui pour tous les comptes (gratuits, Go, Plus et Pro), cet assistant d’achat IA invite donc à la prudence : la vérification finale sur le site du commerçant reste indispensable.
