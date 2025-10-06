ChatGPT ajoute des applications tierces pour devenir une plateforme

OpenAI a profité de sa conférence annuelle DevDay 2025 pour annoncer une évolution importante de ChatGPT. L’entreprise lance des applications interactives directement intégrées au sein de son chatbot, tel un App Store. Cela permet aux utilisateurs d’accéder à des services tiers sans quitter leur conversation.

Des applications au sein même des conversations

Dès aujourd’hui, les utilisateurs peuvent interagir avec des services comme Canva, Zillow ou Spotify directement depuis l’interface de conversation de ChatGPT. Il suffit de mentionner le nom d’une application pour l’activer. Par exemple, une requête comme « Figma, transforme ce croquis en diagramme fonctionnel » appellera l’application correspondante et réalisera la tâche demandée. Lors d’une démonstration à la conférence DevDay 2025, un employé d’OpenAI a demandé à Canva de créer une affiche, puis a enchaîné en demandant une présentation générée à partir de ce visuel.

En outre, ChatGPT peut désormais suggérer des applications de manière contextuelle. Si un utilisateur demande une playlist pour une soirée, le chatbot pourra proposer d’utiliser Spotify. Le système permet d’afficher des interfaces utilisateur entièrement interactives comme une carte de biens immobiliers de Zillow ou même des vidéos qui s’épinglent en haut de la page. Les utilisateurs ayant déjà un abonnement à un service partenaire pourront s’y connecter directement pour profiter de fonctionnalités supplémentaires.

Une nouvelle ère pour les développeurs et l’écosystème ChatGPT

Cette annonce ouvre également de nouvelles perspectives pour les développeurs. OpenAI a lancé un aperçu de son Apps SDK, la boîte à outils conçue pour créer ces intégrations. Selon Sam Altman, le patron d’OpenAI, les développeurs pourront soumettre leurs créations pour publication plus tard cette année. Des informations sur la monétisation seront partagées prochainement. La liste des partenaires inclut déjà des noms majeurs comme Booking.com, Canva, Coursera, Expedia, Figma, Spotify et Zillow. Il y aura bientôt Uber, Target ou encore DoorDash.

Cette approche représente une nouvelle tentative d’OpenAI pour construire un écosystème autour de son IA, mais cela se distingue nettement du précédent GPT Store. Plutôt qu’une boutique d’applications séparée, cette intégration place les outils tiers au centre de l’expérience conversationnelle de ChatGPT. Elle offre ainsi une meilleure visibilité aux développeurs tout en enrichissant les possibilités pour les utilisateurs.

« Cela permettra une nouvelle génération d’applications interactives, adaptatives et personnalisées, avec lesquelles vous pourrez discuter », a déclaré Sam Altman. Cette stratégie vise à faire de ChatGPT un outil plus productif et créatif pour tous.

Pas disponible dans l’Union européenne au lancement…

Les premières applications tierces dans ChatGPT sont disponibles dès maintenant. C’est accessible pour les utilisateurs qui sont connectés au chatbot d’OpenAI avec leur compte. À noter toutefois que le service n’est pas encore proposé dans les pays de l’Union européenne. Cela viendra plus tard. Il n’y a cependant pas encore une date précise.