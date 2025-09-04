OpenAI (ChatGPT) va lancer une plateforme pour trouver un emploi lié à l’IA

OpenAI va concurrencer des plateformes comme LinkeIn en lançant en 2026 OpenAI Jobs Platform, une plateforme spécialisée dans les métiers de l’intelligence artificielle. Cette initiative vise à connecter employeurs et candidats maîtrisant les technologies d’IA, tout en accélérant leur adoption dans les entreprises et administrations.

Un programme de certification en préparation

La société derrière ChatGPT dévoilera également dans les prochains mois un programme de certification inédit. Celui-ci formera les travailleurs à une utilisation optimale de l’IA dans leur environnement professionnel. OpenAI collabore avec plusieurs entreprises majeures sur ce projet, notamment Walmart (équivalent de Carrefour/Auchan), le plus grand employeur privé américain.

L’objectif affiché par OpenAI reste particulièrement audacieux : certifier 10 millions d’Américains d’ici 2030. Cette annonce intervient lors d’une réunion à la Maison Blanche sur l’IA et l’éducation, organisée par la Première dame Melania Trump. Le patron d’OpenAI, Sam Altman, doit également rencontrer de hauts responsables de l’administration.

« Nous croyons fondamentalement que l’IA libérera plus d’opportunités pour plus de personnes que n’importe quelle technologie de l’histoire, mais elle sera aussi perturbatrice », explique Fidji Simo, directrice générale des applications chez OpenAI. « Bien que nous ne puissions pas éliminer cette perturbation, nous pouvons certainement aider plus de personnes à maîtriser l’IA et les connecter avec des entreprises qui ont besoin de leurs compétences ».

Cette plateforme d’emploi utilisera l’intelligence artificielle pour faciliter le rapprochement entre gouvernements locaux, entreprises de toutes tailles et candidats potentiels.

Un modèle de mise en relation

« Je ne l’envisage pas comme un simple site de petites annonces », précise Fidji Simo. « Je le vois plutôt comme un espace où les candidats pourront présenter leurs atouts, les démontrer avec une certification et où nous pourrons les mettre en relation avec des entreprises ayant des besoins similaires grâce à l’IA ».

Le développement du programme de certification s’effectue en étroite collaboration avec Walmart, dont les détails restent encore à finaliser. Ces certifications seront gratuites pour les 1,6 million d’employés américains de Walmart, qu’ils travaillent en magasin ou au siège. Elles varieront selon les postes, mais pourraient être payantes pour d’autres entreprises à l’avenir.

« Nous pensons que l’avenir du commerce de détail sera déterminé par un mélange de personnes et de technologie », déclare John Furner, responsable des activités américaines de Walmart. Les employés utilisent déjà l’IA pour diverses tâches comme la planification des équipes et la gestion des stocks. D’autres outils sont progressivement déployés pour les clients et fournisseurs.

L’objectif consiste à utiliser la technologie pour libérer du temps aux équipes sur les activités à plus forte valeur ajoutée, notamment l’interaction avec la clientèle.

Des inquiétudes persistantes sur l’emploi

Alors que les entreprises se ruent vers l’intégration de l’IA, les préoccupations concernant le remplacement de catégories entières d’emplois s’intensifient. Une étude récente menée par des chercheurs de Stanford révèle qu’au cours des trois dernières années, l’emploi a chuté de 13 % pour les personnes débutant dans les secteurs les plus exposés à l’IA. Cette baisse touche particulièrement les comptables, développeurs et assistants administratifs.