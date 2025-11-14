ChatGPT ajoute les discussions de groupe

OpenAI vient de lancer une fonctionnalité qui pourrait transformer l’usage de ChatGPT : les discussions de groupe. Le chatbot n’est plus seulement un assistant personnel, il devient un collaborateur à part entière au sein d’équipes de travail, capable de participer, d’écouter et d’interagir de manière contextuelle avec jusqu’à 20 personnes.

Un espace de discussion partagé avec ChatGPT

Le principe est simple : les utilisateurs peuvent désormais créer des conversations de groupe en invitant d’autres participants via un simple lien. Cet espace permet aux membres d’échanger entre eux, mais aussi de solliciter l’aide de ChatGPT à tout moment. Toutes les fonctionnalités d’intelligence artificielle de la plateforme, comme la recherche sur le Web, la génération d’images ou l’analyse de fichiers, sont disponibles au sein de ces groupes.

Les conversations s’appuient par le nouveau modèle GPT-5.1 Auto qui sélectionne intelligemment la version la plus adaptée de l’IA en fonction de la question posée. Détail important : seules les réponses de ChatGPT sont décomptées des limites d’utilisation. Les messages entre humains sont illimités, positionnant clairement la fonctionnalité comme un outil de communication d’équipe avant tout.

Une intelligence artificielle dotée de comportements sociaux

Pour que l’expérience soit optimale, OpenAI a doté son IA de nouvelles compétences sociales afin qu’elle ne soit pas intrusive. C’est une avancée dans la manière dont l’IA interagit avec un groupe.

si les membres du groupe ont besoin d’une réponse immédiate, ils peuvent simplement mentionner ChatGPT dans leur message pour le forcer à répondre. Des réactions plus humaines : pour rendre les interactions plus naturelles, ChatGPT peut désormais réagir aux messages avec des emojis, comme le ferait n’importe quel autre membre du groupe.

Une disponibilité dans quelques pays au départ

La puissance de cette nouvelle fonctionnalité réside aussi dans sa flexibilité. Les utilisateurs peuvent non seulement nommer leurs groupes et gérer les participants, mais ils peuvent surtout définir des instructions personnalisées pour ChatGPT, spécifiques à chaque conversation. Il est ainsi possible de briefer l’IA pour qu’elle adopte un rôle d’expert en marketing dans un groupe, de correcteur orthographique dans un autre, ou autre chose dans un troisième.

Cette nouvelle expérience est en cours de déploiement au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud et à Taïwan pour la plupart des utilisateurs (gratuits et payants). Son extension au reste du monde dépendra des retours de cette première phase qui s’annonce décisive pour l’avenir du travail collaboratif assisté par l’IA.