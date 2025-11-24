Claude Opus 4.5 : Anthropic lance son meilleur modèle IA pour coder et plus encore

Anthropic vient de lancer Claude Opus 4.5, son nouvelle modèle d’intelligence artificielle le plus puissant, conçu pour rivaliser directement avec les récentes sorties de GPT 5.1 d’OpenAI et Gemini 3 de Google. Cette nouvelle itération mise sur une refonte structurelle de la gestion mémorielle pour s’imposer comme le leader des tâches complexes et du développement logiciel.

Une architecture taillée pour la supervision d’agents

La véritable rupture de Claude Opus 4.5 réside dans sa capacité à maintenir des opérations sur de très longs contextes. Anthropic dit avoir apporté des modifications significatives à la manière dont le modèle IA gère ses souvenirs.

Il ne s’agit plus simplement d’augmenter la fenêtre de contexte, mais de sélectionner les détails pertinents à conserver. Cette optimisation technique permet au modèle d’explorer de vastes bases de code ou des documents volumineux, tout en sachant précisément quand revenir en arrière pour vérifier une information.

Ces fondamentaux deviennent cruciaux pour les usages dits « agentiques ». Dans ce scénario, Opus agit comme un agent principal supervisant une équipe de sous-agents propulsés par Haiku. La gestion de ces tâches nécessite une mémoire de travail robuste, domaine où les améliorations décrites par l’entreprise montrent leur pleine valeur.

Pour les utilisateurs payants, cette évolution active une fonctionnalité très attendue de « discussions infinie ». Lorsque le modèle atteint sa limite de contexte, il compresse sa mémoire de manière transparente. L’utilisateur peut ainsi poursuivre la conversation sans aucune interruption technique.

Claude Opus 4.5 est premier sur plusieurs benchmarks

Cette architecture sophistiquée se traduit par des résultats plus que positifs. Claude Opus 4.5 s’empare de la tête des classements sur une série de benchmarks, incluant la résolution de problèmes généraux (ARC-AGI 2, GPQA Diamond) et l’utilisation d’outils (tau2-bench).

Le fait marquant concerne le fait de coder. Le modèle devient le premier à franchir la barre symbolique des 80 % sur le test respecté SWE-Bench verified. Il excelle également sur Terminal-bench, confirmant son aisance dans les environnements de programmation.

En parallèle, Anthropic transforme l’essai sur ses projets pilotes d’intégration :

L’extension Claude pour Chrome devient accessible à tous les abonnés Max.

L’outil Claude pour Excel s’ouvre aux utilisateurs des forfaits Max, Team et Enterprise.

Ces déploiements visent à démontrer concrètement les capacités du modèle en matière d’utilisation sur ordinateur et de gestion de feuilles de calcul.

Disponible dès maintenant

Le lancement de Claude Opus 4.5 se fait aujourd’hui. Il intervient dans un mois de novembre particulièrement dense pour l’intelligence artificielle. Il succède de peu à l’arrivée de GPT-5.1 chez OpenAI et à celle de Gemini 3 chez Google.

Les développeurs et les entreprises peuvent accéder à ce nouveau modèle dès aujourd’hui via l’API d’Anthropic ainsi que sur l’ensemble des applications du groupe et la version Web. La tarification pour l’intégration technique débute à 5 dollars par million de tokens.