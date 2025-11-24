TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Claude Opus 4.5 : Anthropic lance son meilleur modèle IA pour coder et plus encore
Internet

Claude Opus 4.5 : Anthropic lance son meilleur modèle IA pour coder et plus encore

24 Nov. 2025 • 20:52
0

Anthropic vient de lancer Claude Opus 4.5, son nouvelle modèle d’intelligence artificielle le plus puissant, conçu pour rivaliser directement avec les récentes sorties de GPT 5.1 d’OpenAI et Gemini 3 de Google. Cette nouvelle itération mise sur une refonte structurelle de la gestion mémorielle pour s’imposer comme le leader des tâches complexes et du développement logiciel.

Claude Logo

Une architecture taillée pour la supervision d’agents

La véritable rupture de Claude Opus 4.5 réside dans sa capacité à maintenir des opérations sur de très longs contextes. Anthropic dit avoir apporté des modifications significatives à la manière dont le modèle IA gère ses souvenirs.

Il ne s’agit plus simplement d’augmenter la fenêtre de contexte, mais de sélectionner les détails pertinents à conserver. Cette optimisation technique permet au modèle d’explorer de vastes bases de code ou des documents volumineux, tout en sachant précisément quand revenir en arrière pour vérifier une information.

Ces fondamentaux deviennent cruciaux pour les usages dits « agentiques ». Dans ce scénario, Opus agit comme un agent principal supervisant une équipe de sous-agents propulsés par Haiku. La gestion de ces tâches nécessite une mémoire de travail robuste, domaine où les améliorations décrites par l’entreprise montrent leur pleine valeur.

Pour les utilisateurs payants, cette évolution active une fonctionnalité très attendue de « discussions infinie ». Lorsque le modèle atteint sa limite de contexte, il compresse sa mémoire de manière transparente. L’utilisateur peut ainsi poursuivre la conversation sans aucune interruption technique.

Claude Opus 4.5 est premier sur plusieurs benchmarks

Cette architecture sophistiquée se traduit par des résultats plus que positifs. Claude Opus 4.5 s’empare de la tête des classements sur une série de benchmarks, incluant la résolution de problèmes généraux (ARC-AGI 2, GPQA Diamond) et l’utilisation d’outils (tau2-bench).

Le fait marquant concerne le fait de coder. Le modèle devient le premier à franchir la barre symbolique des 80 % sur le test respecté SWE-Bench verified. Il excelle également sur Terminal-bench, confirmant son aisance dans les environnements de programmation.

Claude Opus 4.5 Benchmarks

En parallèle, Anthropic transforme l’essai sur ses projets pilotes d’intégration :

  • L’extension Claude pour Chrome devient accessible à tous les abonnés Max.
  • L’outil Claude pour Excel s’ouvre aux utilisateurs des forfaits Max, Team et Enterprise.

Ces déploiements visent à démontrer concrètement les capacités du modèle en matière d’utilisation sur ordinateur et de gestion de feuilles de calcul.

Disponible dès maintenant

Le lancement de Claude Opus 4.5 se fait aujourd’hui. Il intervient dans un mois de novembre particulièrement dense pour l’intelligence artificielle. Il succède de peu à l’arrivée de GPT-5.1 chez OpenAI et à celle de Gemini 3 chez Google.

Les développeurs et les entreprises peuvent accéder à ce nouveau modèle dès aujourd’hui via l’API d’Anthropic ainsi que sur l’ensemble des applications du groupe et la version Web. La tarification pour l’intégration technique débute à 5 dollars par million de tokens.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Claude Sonnet 4.5 Internet

Claude Sonnet 4.5 : Anthropic lance son meilleur modèle d’IA pour coder

Claude IA Internet

Claude Opus 4.1 : Anthropic lance son nouveau modèle d’IA avant d’autres nouveautés

Claude Logo Internet

Claude Haiku 4.5 : Anthropic lance un modèle d’IA plus compact

Claude Opus 4 vs Sonnet 4 Internet

Sonnet 4 et Opus 4 : Anthropic (Claude) dévoile ses modèles d’IA plus performants

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

ChatGPT Assistant Shopping

ChatGPT ajoute un assistant d’achat IA pour des guides d’achat personnalisés

24 Nov. 2025 • 20:29
0 Internet

OpenAI déploie une fonctionnalité à temps pour le Black Friday et les fêtes de Noël : un assistant d’achat...

Bixby

Galaxy S26 : Samsung mettrait à jour Bixby avec l’IA de Perplexity

24 Nov. 2025 • 20:00
0 Logiciels

Si l’on en croit plusieurs fuites concordantes, Samsung prévoit d’intégrer l’intelligence artificielle de Perplexity dans...

Chargeur Port USB-C

L’Europe va imposer le port USB-C sur les chargeurs

24 Nov. 2025 • 19:36
2 Matériel

Après avoir imposé le port USB-C aux smartphones et bientôt aux PC portables, la Commission européenne cible désormais...

Blue Moon MK 1

Blue Origin présente l’atterrisseur Blue Moon MK1 : un grand pas vers la Lune

24 Nov. 2025 • 19:35
0 Science

Artemis nous voilà ! Blue Origin vient de dévoiler sa dernière prouesse technologique, le Blue Moon Mark 1, un atterrisseur cargo de...

Amazon Logo

Amazon annonce investir 50 milliards de dollars pour l’IA

24 Nov. 2025 • 18:00
0 Internet

Amazon officialise un investissement plus qu’important autour de l’intelligence artificielle pour sécuriser l’avenir...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple licencie des dizaines d’employés malgré des revenus records

Apple licencie des dizaines d’employés malgré des revenus records

24 Nov. 2025 • 20:58

image de l'article L’Europe va imposer le port USB-C sur les chargeurs

L’Europe va imposer le port USB-C sur les chargeurs

24 Nov. 2025 • 19:48

image de l'article AirDrop entre iPhone et Android : de nouveaux smartphones vont le supporter

AirDrop entre iPhone et Android : de nouveaux smartphones vont le supporter

24 Nov. 2025 • 18:48

image de l'article iPhone pliable : Apple aurait réussi à avoir l’écran sans pli visible et prépare la production

iPhone pliable : Apple aurait réussi à avoir l’écran sans pli visible et prépare la production

24 Nov. 2025 • 17:17

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site