KultureGeek Internet Claude Haiku 4.5 : Anthropic lance un modèle d’IA plus compact
Internet

Claude Haiku 4.5 : Anthropic lance un modèle d’IA plus compact

15 Oct. 2025 • 20:12
Anthropic enrichit sa gamme avec Claude Haiku 4.5, la nouvelle version de son modèle d’intelligence artificielle le plus compact. Il promet des performances équivalentes à celles de Claude Sonnet 4, mais pour un coût trois fois inférieur et une vitesse plus que doublée.

Claude Logo

Des performances comparables à Sonnet 4 pour trois fois moins cher

Pour étayer ses affirmations, Anthropic met en avant une série de résultats obtenus sur des benchmarks de référence. Sur le test de codage SWE-Bench, Claude Haiku 4.5 atteint un score de 73 %, et 41 % sur Terminal-Bench, qui évalue les compétences en ligne de commande. Si ces résultats sont inférieurs à ceux de Claude Sonnet 4.5, ils se situent au même niveau que ceux de Claude Sonnet 4, GPT-5 et Gemini 2.5.

De plus, des tests similaires montrent des performances comparables dans des domaines comme le raisonnement visuel et l’utilisation d’outils informatiques. Cela positionne Claude Haiku 4.5 comme une alternative compétitive en matière de rapport intelligence-coût-vitesse.

Claude Haiku 4.5 Benchmarks

Avec ce lancement, Anthropic affine sa vision d’une « boîte à outils » d’agents IA. Le nouveau modèle permet d’imaginer des architectures où un modèle plus complexe comme Sonnet se charge de la planification, tandis que des sous-agents propulsés par Haiku exécutent les tâches rapidement et à moindre coût. La nature légère du modèle facilite également le déploiement de plusieurs agents Haiku en parallèle, ce qui était jusqu’ici difficilement envisageable en production.

Claude Haiku 4.5 est disponible maintenant

Claude Haiku 4.5 est disponible immédiatement sur toutes les formules gratuites d’Anthropic. L’entreprise estime que son nouveau modèle sera particulièrement attractif pour les versions gratuites de produits IA car il offre des capacités significatives tout en minimisant la charge sur les serveurs. Les applications les plus immédiates se trouvent dans les outils de développement logiciel, à l’image de Claude Code, où une faible latence est un facteur critique.

Ce lancement s’inscrit dans un rythme de sorties soutenu pour Anthropic, seulement deux semaines après celui de Claude Sonnet 4.5 et deux mois après Claude Opus 4.1.

