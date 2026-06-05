Amazon va générer de faux produits avec l’IA selon vos recherches

Amazon prépare une nouvelle fonction qui injecte des images de produits générées par intelligence artificielle dans les résultats de recherche de son application. Le choix frappe par sa logique : un commerçant en ligne consacré à des biens réels veut orienter l’achat avec des visuels inventés.

L’utilisateur verra ces images générées par IA apparaître sous les suggestions d’autocomplétion au moment de taper sa requête au niveau de la barre de recherche. Amazon compte s’en servir comme d’un raccourci visuel vers des résultats jugés plus pertinents grâce à ses outils de recherche visuelle. Le problème naît immédiatement dans l’interface elle-même. Un client peut croire que l’image affichée correspond à un article précis disponible à la vente, puis découvrir qu’aucun produit identique n’existe dans le catalogue.

Amazon défend pourtant une logique concrète. L’entreprise part du constat qu’un client peut savoir ce qu’il cherche sans maîtriser le vocabulaire exact. Amazon des termes comme « col roulé » pour un type de haut ou « rotin » pour du mobilier. Pour une requête comme « robe à carreaux bleus », l’application peut ainsi montrer plusieurs silhouettes de robe, avec des manches courtes ou longues, des longueurs variées et d’autres différences, afin d’aider l’utilisateur à préciser son intention.

Cette promesse d’assistance se heurte à un point simple : les images proposées ne représentent pas des produits réels. Dans un moteur de recherche commercial, ce décalage risque d’abîmer la lisibilité de l’offre. L’acheteur ne cherche pas seulement une idée de style. Il cherche aussi un article qu’il peut réellement acheter, comparer, enregistrer ou commander.

Amazon transforme sa boutique en terrain d’essai pour l’IA

Cette nouveauté s’inscrit dans une série plus large d’expérimentations. Amazon résume déjà les avis clients avec l’intelligence artificielle pour dégager rapidement les principaux avantages et défauts d’un produit. L’an dernier, le groupe avait aussi lancé de courts résumés audio dans lesquels des experts générés par intelligence artificielle présentent les points forts d’un article dans un format proche du podcast.

Amazon a ajouté d’autres éléments récents à son application. Le commerçant en ligne propose :

des collages interactifs générés par IA pour pousser des pages dédiées à un style vestimentaire

Amazon Lens Live pour repérer des produits depuis la caméra d’un smartphone

l’ajout de texte aux recherches visuelles

un widget iOS de recherche visuelle sur l’écran verrouillé.

Plus tôt ce mois-ci, Amazon a aussi remplacé Rufus par Alexa afin de traiter des recherches pour le shopping en langage naturel, à la voix comme par écrit.

L’ensemble montre une évolution nette de la boutique en ligne. Amazon ne se contente plus d’indexer des fiches produits et des photos marchandes. L’entreprise multiplie les couches d’interprétation, de synthèse et désormais de génération visuelle par IA pour guider le parcours d’achat.