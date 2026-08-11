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Éclipse solaire du 12 août 2026 : quand et comment l’observer sans danger

3 min.
11 Août. 2026 • 16:50
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Le ciel français offrira mercredi 12 août l’un des spectacles astronomiques les plus impressionnants de ces dernières années. L’éclipse solaire sera totale dans une bande traversant notamment l’Islande et le nord de l’Espagne, mais restera partielle partout en France métropolitaine. Selon les régions, plus de 95 % du disque solaire pourra être masqué par la Lune.

À quelle heure observer l’éclipse en France ?

Le phénomène se déroulera en début de soirée, avec des horaires légèrement différents selon la position géographique. À Paris, l’éclipse commencera vers 19 h 22, atteindra son maximum à 20 h 17 avec environ 92 % du Soleil occulté, puis prendra fin vers 21 h 09. Les régions de l’ouest et du sud-ouest profiteront d’une occultation encore plus importante.

Eclipse 5

Le saviez-vous ? La NASA utilise également les éclipses pour étudier les effets sur l’ionosphère.

Le Soleil étant très bas sur l’horizon, il faudra privilégier un emplacement offrant une vue parfaitement dégagée vers l’ouest : bord de mer, terrain élevé ou vaste espace sans bâtiments ni arbres. L’application ÉclipSEOP de l’Observatoire de Paris permet de connaître les horaires précis pour chaque commune.

Des lunettes spéciales indispensables pendant toute l’éclipse

Depuis la France, il ne sera malheureusement pas possible d’assister à une éclipse totale, ce qui signifie qu’il ne faudra donc à aucun moment regarder directement le Soleil sans protection. Les lunettes utilisées doivent être spécifiquement conçues pour l’observation solaire et conformes à la norme ISO 12312-2. Des lunettes de soleil classiques, même très foncées, sont totalement insuffisantes.

Avant utilisation, il faut vérifier que le filtre n’est ni rayé, ni percé, ni décollé. Pour les enfants, une surveillance permanente est recommandée (en plus de l’équipement nécessaire)

Télescope, appareil photo et smartphone : attention au filtre

Jumelles, télescopes et téléobjectifs concentrent fortement le rayonnement solaire. Un filtre solaire adapté doit impérativement être placé devant l’objectif, jamais simplement devant l’œil. Regarder dans un instrument avec seulement des lunettes d’éclipse peut provoquer de graves lésions oculaires.

La méthode la plus simple reste l’observation indirecte : un petit trou pratiqué dans un carton permet de projeter l’image du Soleil sur une surface blanche. Entre une occultation spectaculaire et un Soleil proche du coucher, l’éclipse du 12 août promet des conditions particulièrement photogéniques en France. À condition de respecter scrupuleusement les protections adaptées, le phénomène sera observable simplement et sans matériel astronomique coûteux.

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