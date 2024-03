La NASA va envoyer des fusées-sondes pour mieux observer la prochaine éclipse solaire

Le lundi 25 mars s’est produit une éclipse pénombrale de Lune (pour le dire autrement, 95,57 % de la Lune était immergée dans l’ombre pénombrale de la Terre). La Lune est désormais positionnée entre la Terre et le Soleil, ce qui atténue le volume de lumière solaire sur certaines parties du globe. Afin de mieux étudier les conséquences de la prochaine éclipse solaire totale (le 8 avril prochain) sur la ionosphère (haute atmosphère terrestre), la NASA enverra dans l’espace trois fusées-sondes. Ces fusées décolleront depuis le Wallops Flight Facility (en Virginie) à 45 minutes d’intervalle chacune.

Mieux anticiper les perturbations sur les systèmes de communication terrestre

« Comprendre l’ionosphère et développer des modèles pour nous aider à prédire les perturbations est crucial pour garantir le bon fonctionnement de notre monde de plus en plus dépendant des communications » explique dans un communiqué Aroh Barjatya, professeur d’ingénierie physique à l’Université aéronautique Embry-Riddle en Floride, et scientifique principal de la mission. La ionosphère contient en effet un énorme volume d’atomes et de molécules chargés électriquement qui forme une couche capable de réfracte les ondes radio des systèmes de communication terrestre.

La NASA se prépare donc à profiter de la prochaine éclipse solaire pour mieux étudier l’influence du phénomène sur la ionosphère. Le timing est ici important : les données devront être récupérées lors d’un coucher de soleil, au moment précis où l’astre disparait à l’horizon. Ce ne sont pas les fusées elle-même qui récupèreront ces informations, mais 4 instruments scientifiques pas plus grands qu’une bouteille de deux litres. L’analyse des perturbations de l’éclipse sur la ionosphère devrait permettre aux scientifiques d’améliorer leurs modèles prédictifs actuels, et ainsi de mieux anticiper les perturbations de certains phénomènes sur nos systèmes de communication. A noter que des fusées similaires avaient déjà été lancées (en phase de test) l’an dernier lors de l’éclipse solaire annulaire d’octobre 2023.