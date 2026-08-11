Gemini, l’IA de Google, atteint 1 milliard d’utilisateurs

Gemini, l’intelligence artificielle de Google, a atteint un palier de taille : 1 milliard d’utilisateurs mensuels. Cela en fait le produit ayant connu la plus rapide croissance de toute l’histoire de Google. C’est également le 14e produit de l’entreprise à avoir atteint ce palier du milliard d’utilisateurs.
Google profite de l’occasion pour partager quelques données autour de son modèle d’IA:
« Alors que nous continuons à développer nos services pour le prochain milliard d’utilisateurs, notre objectif reste le même : faire de Gemini l’assistant le plus personnalisé, le plus proactif et le plus performant qui soit », indique Google.
Qu’en est-il de la concurrence ? OpenAI a récemment annoncé que ChatGPT et Codex avaient ensemble atteint 1 milliard d’utilisateurs mensuels. Cependant, OpenAI n’a pas donné le nombre d’utilisateurs pour uniquement ChatGPT. Concernant Claude, c’est un peu plus délicat, sachant qu’Anthropic reste discret sur le sujet. Certaines estimations font état de 245 millions d’utilisateurs.
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