Gemini, l’IA de Google, atteint 1 milliard d’utilisateurs

Gemini, l’intelligence artificielle de Google, a atteint un palier de taille : 1 milliard d’utilisateurs mensuels. Cela en fait le produit ayant connu la plus rapide croissance de toute l’histoire de Google. C’est également le 14e produit de l’entreprise à avoir atteint ce palier du milliard d’utilisateurs.

1 milliard d’utilisateurs pour Gemini

Google profite de l’occasion pour partager quelques données autour de son modèle d’IA:

La voix transforme les interactions quotidiennes : 63 % des utilisateurs s’adressent désormais directement à Gemini avec la voix, notamment un nombre croissant d’utilisateurs exclusivement vocaux. Et les parents très occupés sont 43 % plus enclins à utiliser la commande vocale pour leurs tâches quotidiennes.

63 % des utilisateurs s’adressent désormais directement à Gemini avec la voix, notamment un nombre croissant d’utilisateurs exclusivement vocaux. Et les parents très occupés sont 43 % plus enclins à utiliser la commande vocale pour leurs tâches quotidiennes. Gemini apporte son aide dans le monde réel : une interaction sur cinq via Gemini Live va au-delà de la voix, avec les utilisateurs qui recourent aux flux vidéo en direct et au partage d’écran pour résoudre des problèmes en temps réel. Cette fonctionnalité est particulièrement appréciée des bricoleurs et des étudiants.

une interaction sur cinq via Gemini Live va au-delà de la voix, avec les utilisateurs qui recourent aux flux vidéo en direct et au partage d’écran pour résoudre des problèmes en temps réel. Cette fonctionnalité est particulièrement appréciée des bricoleurs et des étudiants. Les étudiants publient sans cesse du contenu : 38 % des demandes liées à l’école comportent une pièce jointe.

38 % des demandes liées à l’école comportent une pièce jointe. Les petites entreprises apprécient les fonctionnalités créatives de Gemini : Gemini génère désormais plus de 150 millions d’images chaque jour. L’application permet de créer des images, des vidéos et des fichiers audio en un seul et même endroit, aidant ainsi les PME à créer des supports marketing, par exemple.

Gemini génère désormais plus de 150 millions d’images chaque jour. L’application permet de créer des images, des vidéos et des fichiers audio en un seul et même endroit, aidant ainsi les PME à créer des supports marketing, par exemple. Les utilisateurs d’Android tirent parti de Gemini : Gemini peut automatiser des actions dans plus de 40 applications populaires. C’est idéal pour réserver des trajets, des tables au restaurant et bien plus encore.

Gemini peut automatiser des actions dans plus de 40 applications populaires. C’est idéal pour réserver des trajets, des tables au restaurant et bien plus encore. Les utilisateurs Apple se tournent vers Gemini : il y a plus de 100 millions d’utilisateurs actifs sur iOS et les utilisateurs expérimentés de macOS lancent des requêtes environ deux fois plus souvent que sur d’autres plateformes.

« Alors que nous continuons à développer nos services pour le prochain milliard d’utilisateurs, notre objectif reste le même : faire de Gemini l’assistant le plus personnalisé, le plus proactif et le plus performant qui soit », indique Google.

Qu’en est-il de la concurrence ? OpenAI a récemment annoncé que ChatGPT et Codex avaient ensemble atteint 1 milliard d’utilisateurs mensuels. Cependant, OpenAI n’a pas donné le nombre d’utilisateurs pour uniquement ChatGPT. Concernant Claude, c’est un peu plus délicat, sachant qu’Anthropic reste discret sur le sujet. Certaines estimations font état de 245 millions d’utilisateurs.