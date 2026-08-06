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KultureGeek Matériel Viture Pro 2 : les nouvelles lunettes XR gagnent en luminosité et baissent fortement de prix
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Viture Pro 2 : les nouvelles lunettes XR gagnent en luminosité et baissent fortement de prix

3 min.
6 Août. 2026 • 15:30
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Viture célèbre ses cinq ans avec les Pro 2, une nouvelle génération de lunettes XR qui améliore pratiquement tous les aspects du modèle précédent tout en devenant nettement plus accessible. Commercialisées à 299 dollars (mais à 349 euros en France !), ces lunettes XR viennent directement concurrencer les Xreal a01 également proposées à 299 dollars.

Une luminosité de 1 600 nits et seulement 63 grammes

Les Viture Pro 2 conservent deux écrans affichant 1 920 x 1 080 pixels par œil, mais leur luminosité maximale grimpe de 1 000 à 1 600 nits. Le champ de vision progresse également de 46 à 50 degrés, tandis que la technologie UltraClarity 3.0 doit améliorer la netteté sur l’ensemble de l’image et réduire les déformations.

Viture Pro 2 2

Viture a parallèlement considérablement allégé sa monture. Avec 63 grammes sur la balance, les Pro 2 perdent environ 20 % du poids de la génération précédente et deviennent les lunettes les plus fines jamais commercialisées par la marque. Cette course au confort touche désormais tout le secteur, comme l’ont montré les récentes ROG XREAL R1 orientées gaming.

Réglage de la myopie et suivi des mouvements

Les molettes de correction dioptrique sont conservées afin de permettre à de nombreux utilisateurs myopes de se passer de verres correcteurs additionnels. L’application SpaceWalker apporte également un suivi 3DoF, permettant de stabiliser et positionner virtuellement les écrans dans l’espace.

Viture Pro 2

Le marché des lunettes XR devient particulièrement concurrentiel. XREAL a récemment ajouté la conversion 3D en temps réel à certains modèles, tandis que Google et Samsung préparent leurs propres lunettes sous Android XR.

Avec un tarif en forte baisse, davantage de luminosité et un poids réduit, les Viture Pro 2 illustrent la maturation rapide d’une catégorie de produits XR qui cherche désormais à séduire le plus grand nombre.

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