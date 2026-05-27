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KultureGeek Matériel Xreal a01 : des lunettes AR à 299 dollars pour transformer son smartphone en cinéma de poche
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Xreal a01 : des lunettes AR à 299 dollars pour transformer son smartphone en cinéma de poche

3 min.
27 Mai. 2026 • 13:05
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Xreal veut rendre les lunettes de réalité augmentée (beaucoup) plus accessibles. Le spécialiste chinois lance une nouvelle sous-marque, X by Xreal, avec un premier modèle baptisé a01. Positionné à 299 dollars, soit environ 255 euros, ce produit vise les utilisateurs qui veulent surtout un grand écran virtuel portable, sans payer le prix des modèles XR les plus avancés.

Une offre plus simple que Project Aura

La a01 n’a pas l’ambition des futures lunettes Android XR Project Aura, présentées à Google I/O avec plusieurs caméras et des capacités de spatial computing plus poussées. L’accessoire se concentre sur certains usages uniquement, comme regarder des films, jouer sur console portable, travailler en déplacement ou bien encore profiter d’un écran privé dans le train, l’avion ou à l’hôtel.

Xreal AO1

Les lunettes utilisent des écrans micro-OLED Sony avec une luminosité annoncée jusqu’à 1 600 nits, un champ de vision de 50 degrés, le HDR10 et une conversion SDR vers HDR en temps réel. Le poids de 62 grammes, la charnière amincie, les branches flexibles et les trois tailles de repose-nez doivent améliorer le confort au quotidien.

Le « pocket cinema » comme argument principal

Un lancement américain pour juillet

Xreal présente la a01 comme une expérience de « cinéma de poche ». Il suffit brancher les lunettes à un smartphone, un PC, une console portable ou un autre appareil compatible pour afficher un grand écran virtuel devant ses yeux.

Xreal AO1 1

Le produit est déjà disponible en Chine et doit arriver aux États-Unis au mois de juillet. À 299 dollars, le a01 se place nettement sous les Xreal 1S, proposées à 449 dollars, et encore plus loin des One Pro, lancées autour des 650 dollars. Reste encore à savoir quand ces lunettes seront disponibles en Europe.

 

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