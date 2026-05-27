TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Base lunaire habitée : la NASA prépare trois missions pour 2026
Science

Base lunaire habitée : la NASA prépare trois missions pour 2026

3 min.
27 Mai. 2026 • 14:30
0

La NASA veut passer de la promesse Artemis à l’installation concrète d’une base sur la Lune. Après le survol habité Artemis II, l’agence américaine prépare jusqu’à trois nouvelles missions « robotiques » avant la fin de 2026, avec pour objectif de tester les technologies indispensables à une future base permanente au pôle Sud lunaire, et plus précisément sur la zone baptisée Shackleton Connecting Ridge.

Trois missions pour préparer le terrain

La première mission, Moon Base I, est visée au plus tôt pour l’automne 2026. L’agence spatiale américaine utilisera l’atterrisseur Blue Moon Mark 1 Endurance de Blue Origin afin de déposer plusieurs charges utiles scientifiques, dont un instrument chargé d’étudier l’effet des panaches de moteurs sur la surface lunaire. Ces données seront essentielles pour sécuriser les futurs alunissages près des zones habitées ou équipées.

Base Lunaire NASA

Moon Base II doit ensuite faire appel à l’atterrisseur Griffin d’Astrobotic pour transporter le rover FLIP d’Astrolab. Ce véhicule servira à tester des solutions de mobilité qui prépareront les futurs Lunar Terrain Vehicles destinés aux astronautes.

Blue Origin, Astrolab et Intuitive Machines en première ligne

Un banc d’essai avant le retour de l’homme sur la Lune

La troisième mission, Moon Base III, reposera sur l’atterrisseur Nova-C Trinity d’Intuitive Machines. Cette dernière doit notamment étudier les « tourbillons lunaires », ces zones claires encore mal comprises, et transporter des instruments pour l’Agence spatiale européenne et le Korea Astronomy and Space Science Institute.

Ces vols s’inscrivent dans une stratégie plus large consistant à préparer une présence humaine durable sur la Lune, avec l’aide de rovers, d’atterrisseurs, de drones, d’infrastructures énergétiques et de systèmes de communication. La NASA a aussi attribué des contrats juteux à Astrolab, Lunar Outpost, Blue Origin et Firefly Aerospace pour développer les briques de cette future architecture.

Le retour d’astronautes sur la surface lunaire est désormais attendu au plus tôt en 2028, mais il faudra attendre encore (bien) au delà pour voir des êtres humains s’installer durablement sur la Lune.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

NASA SLS Launchpad 1 Science

Artemis II : la NASA prépare une tentative de lancement début avril pour sa première mission lunaire habitée

NASA SLS Launchpad 1 Science

Artemis II : comment suivre la première mission habitée du programme lunaire de la NASA

Artemis 2 mission Science

Artemis II : la NASA avance le calendrier pour la mission habitée autour de la Lune

NASA SLS Launchpad 1 Science

Artemis 2 : la NASA accélère pour la première mission habitée autour de la Lune depuis Apollo

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

The Witcher 3 Songs of the Past

The Witcher 3 : CD Projekt Red annonce une nouvelle extension, Songs of the Past !

27 Mai. 2026 • 15:50
0 Jeux vidéo

Incroyable ! Plus de dix ans après sa sortie, The Witcher 3: Wild Hunt n’a pas encore dit son dernier mot. Le studio polonais CD Projekt Red...

Xreal AO1

Xreal a01 : des lunettes AR à 299 dollars pour transformer son smartphone en cinéma de poche

27 Mai. 2026 • 13:05
0 Matériel

Xreal veut rendre les lunettes de réalité augmentée (beaucoup) plus accessibles. Le spécialiste chinois lance une nouvelle...

obsession

Box-Office : Obsession, film d’horreur déjà culte, réalise l’exploit de progresser lors de son second week-end

27 Mai. 2026 • 11:45
0 Geekeries

Obsession est en train de devenir le phénomène horrifique de 2026 (et au delà…). Alors que la plupart des films chutent...

Destruction AllStars

Destruction AllStars : Sony coupe brutalement les serveurs d’un des premiers jeux PS5 multijoueurs

27 Mai. 2026 • 10:25
0 Jeux vidéo

Sans avertissement préalable, Sony met fin à Destruction AllStars, l’un des titres qui avaient accompagné les débuts de...

SK Hynix Logo

SK Hynix atteint 1 000 milliards de dollars de capitalisation grâce à l’IA et la RAM

27 Mai. 2026 • 9:01
0 Business

Le fabricant sud-coréen de mémoire SK Hynix a rejoint aujourd’hui le club très fermé des entreprises valorisées...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Creator Studio : Apple explique comment différencier ses propres applications

Creator Studio : Apple explique comment différencier ses propres applications

27 May. 2026 • 15:11

image de l'article Un défi Apple Watch aura lieu le 3 juin pour le journée de la course à pied

Un défi Apple Watch aura lieu le 3 juin pour le journée de la course à pied

27 May. 2026 • 14:10

image de l'article iPhone : Apple prépare une technologie pour la capture de photos sous-marines

iPhone : Apple prépare une technologie pour la capture de photos sous-marines

27 May. 2026 • 12:55

image de l'article DuckDuckGo profite du virage IA de Google : les installations sur iPhone bondissent aux États-Unis

DuckDuckGo profite du virage IA de Google : les installations sur iPhone bondissent aux États-Unis

27 May. 2026 • 11:30

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site