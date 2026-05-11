TikTok dévoile un abonnement payant pour retirer les publicités

TikTok va proposer une version payante de son application sans publicité. Réservée aux utilisateurs de plus de 18 ans, cette offre sera déployée dans les prochains mois, avec au départ une disponibilité au Royaume-Uni pour 3,99 livres par mois (4,62 euros par mois).

En échange, le réseau social retirera les pubs du fil de l’utilisateur. TikTok promet aussi de ne pas utiliser ses données à des fins publicitaires non définies, ce qui donne à cette formule une portée qui dépasse le simple confort d’utilisation.

TikTok adopte un modèle de type « payer ou consentir »

Ce lancement s’inscrit dans un cadre juridique de plus en plus contraignant. Le modèle repose sur une logique simple : l’utilisateur peut soit accepter la publicité personnalisée, soit payer pour l’éviter.

Cette approche permet à TikTok de se positionner face au RGPD et à d’autres règles de protection de la vie privée qui interdisent l’exploitation des données personnelles à des fins publicitaires sans consentement explicite. En rendant l’offre sans publicité optionnelle, l’entreprise peut soutenir que chacun dispose d’un choix réel.

Meta avait déjà emprunté une voie comparable pour Facebook et Instagram au Royaume-Uni l’an dernier. Le précédent montre toutefois que ce type de formule reste politiquement sensible, puisque le même modèle a été rejeté par les régulateurs de l’Union européenne.

TikTok précise que les personnes qui ne s’abonneront pas à cette version payante continueront à voir des publicités personnalisées. La plateforme assure en revanche que l’expérience de base restera identique entre les utilisateurs gratuits et les abonnés payants, hors présence des pubs.

L’entreprise présente ce lancement comme un équilibre entre ses intérêts publicitaires et davantage de contrôle pour les utilisateurs. Son directeur général au Royaume-Uni, Kris Boger, défend à la fois le rôle économique de la publicité pour les entreprises britanniques et la nouvelle liberté laissée à la communauté.

Cette formule n’arrive pas totalement par surprise. TikTok testait déjà cette expérience sans publicité depuis 2023 et des captures d’écran apparues à l’époque laissaient déjà entrevoir un prix de 4,99 dollarrs par mois. Cela pourrait donc suggérer une disponibilité aux États-Unis et ailleurs à l’avenir.