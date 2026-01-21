TENDANCES
Threads annonce l'arrivée des publicités pour tous les utilisateurs
Internet

Threads annonce l’arrivée des publicités pour tous les utilisateurs

2 min.
21 Jan. 2026 • 20:36
C’était une étape attendue et désormais officielle : Meta a annoncé aujourd’hui la mise en place généralisée de la publicité sur son réseau social Threads. Après une phase de test l’année dernière sur certains pays spécifiques, la plateforme concurrente de X (ex-Twitter) s’apprête à ouvrir ses vannes aux annonceurs du monde entier, et ce dès la semaine prochaine.

Threads Logo

La pub débarque sur Threads

Meta précise que les publicités s’appuieront sur son système éprouvé fonctionnant à l’intelligence artificielle. Les utilisateurs peuvent donc s’attendre à un niveau de personnalisation identique à celui déjà en vigueur sur Instagram ou Facebook. Meta tempère toutefois l’impact immédiat de cette mesure : l’arrivée des pubs sera graduelle. La fréquence de diffusion restera initialement faible avant d’atteindre une disponibilité totale pour l’ensemble des utilisateurs dans les mois à venir.

Pour les marques, l’intégration se veut simple. Les formats publicitaires resteront familiers (images, vidéos et carrousels) et s’afficheront nativement dans le flux principal de l’application. Cette expansion offre aux annonceurs un moyen simple d’étendre la portée de leurs campagnes existantes à travers tout l’écosystème d’applications de Meta.

Cette monétisation intervient alors que la plateforme gagne en puissance. Des données récentes de Similarweb ont révélé que Threads compte désormais plus d’utilisateurs quotidiens actifs sur iOS et Android que son rival X.

