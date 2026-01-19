Pour la première fois, Threads dépasse X sur mobile en nombre d’utilisateurs actifs quotidiens

La plateforme Threads, développée par Meta, vient de franchir un énorme cap symbolique face à X (ex-Twitter) : selon de nouvelles estimations issues de cabinets d’analyse spécialisés, Threads compterait désormais davantage d’utilisateurs quotidiens sur mobile à l’échelle mondiale que le réseau d’Elon Musk, ce qui confirme au passage une dynamique de croissance particulièrement soutenue.

Une progression rapide à l’international

Début janvier, Threads aurait ainsi enregistré environ 143 millions d’utilisateurs actifs quotidiens sur mobile dans le monde, contre 126 millions pour X. Sur un an, la plateforme de Meta affiche une hausse spectaculaire proche de 38 %, tandis que X recule d’environ 12 % sur la même période. Les utilisateurs sont donc de plus en plus attirés par l’écosystème Meta et son intégration avec Instagram, sans compter l’effet repoussoir que X peut avoir sur un nombre grandissant d’utilisateurs.

Un rapport de force encore contrasté aux États-Unis

Aux États-Unis, X conserve toutefois une courte avance sur mobile, avec un peu plus de 21 millions d’utilisateurs quotidiens contre environ 19,5 millions pour Threads. Mais l’écart se réduit rapidement : la croissance annuelle de Threads y dépasse 40 %, contre moins de 20 % pour son rival. A noter cependant que X reste largement dominant sur les ordinateurs personnels (150 millions d’utilisateurs actifs) alors que Threads peine encore à s’imposer sur le web (9 millions d’utilisateurs).

Dans ce paysage concurrentiel en pleine recomposition, d’autres acteurs comme Bluesky peinent à maintenir leur élan. Parallèlement, X traverse une période délicate, notamment après plusieurs controverses liées à son chatbot Grok. Ces évolutions pourraient accélérer la redistribution des cartes sur le marché des réseaux sociaux, où la bataille pour l’attention des utilisateurs se joue désormais en priorité sur mobile.